Governo de Sergipe realiza mais uma edição do Arraiá Dendicasa









06/06/21 - 07:14:26

Mais de 90 atrações artísticas celebrarão, virtualmente, os festejos do ciclo junino no estado em projeto que envolve mais de 150 profissionais da cadeia produtiva da arte em Sergipe. Outros 120 artistas terão vídeos veiculados em plataformas digitais com intuito de manter viva a tradição dos festejos de junho e valorizar os profissionais da área

O Governo de Sergipe, como forma de incentivo à cultura e em apoio aos artistas sergipanos, preparou uma programação diversa para os festejos juninos deste ano. Em mais uma edição do Arraiá Dendicasa, por meio do Encontro Nordestino de Cultura 2021, realizado pela Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap/SE), e do Forró da Quarentena, promovido pelo Grupo Banese, o Estado apresentará, virtualmente, atrações típicas da época, com o objetivo de proporcionar entretenimento à população com a segurança do distanciamento social.

“É mais um ano que a crise sanitária impossibilita a celebração dos festejos juninos da maneira que gostaríamos. Mas poderemos celebrar essa tradição que legitima o povo sergipano e nordestino mesmo das nossas casas, com a programação que preparamos. Esses projetos estimulam à expressão da nossa identidade e, também, valorizam os nossos artistas”, declarou o governador Belivaldo Chagas.

O Encontro Nordestino de Cultura 2021 será lançado, oficialmente, nessa sexta-feira, 04, pela Funcap, em solenidade transmitida virtualmente às 9h, do Complexo Cultural Gonzagão. A programação completa oferece 14 dias de eventos, realizados entre os dias 10 a 30 de junho, com mais de 90 atrações, em um projeto que envolve mais de 150 profissionais da cadeia produtiva da arte em Sergipe, todos contemplados nos editais da Lei Aldir Blanc. O evento poderá ser acompanhado no Youtube da Fundação.

Já o Grupo Banese realizará o Forró da Quarentena, veiculando vídeos de até 120 artistas, inscritos e aprovados em edital específico lançado pelo Instituto Banese, em plataformas digitais do Museu da Gente Sergipana Gov. Marcelo Déda, Governo de Sergipe, Banese e plataformas das empresas parceiras.

Os vídeos possuirão conteúdo de música do ciclo junino, autoral ou não, gravada especificamente para o edital e os artistas serão premiados com o valor de R$ 1.000,00. O intuito é fomentar a produção cultural e apoiar artistas do ciclo junino, e manter viva a tradição mesmo diante da atual situação de pandemia.

Fonte e foto ascom