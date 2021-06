MEDIDAS DE BIOSSEGURANÇA EM BARES E RESTAURANTES SÃO FISCALIZADAS EM ARACAJU









06/06/21 - 07:37:49

O novo decreto municipal, publicado no último dia 2, autoriza o funcionamento de bares e restaurantes aos sábados, desde que seja respeitada a ocupação máxima de 30% e o cumprimento rigoroso das medidas sanitárias para evitar o contágio.

A fim de verificar o cumprimento dessas exigências, a equipe de fiscalização composta da Defesa Civil, Guarda Municipal e Procon Aracaju, fez a vistoria dos estabelecimentos durante este sábado, 5, primeiro dia de vigência das novas regras.

O secretário da Defesa Civil e da Cidadania, Luís Fernando Almeida, comenta que a fiscalização teve como foco observar o cumprimento das medidas e reforçar a importância dos cuidados, como colocar a máscara quando sair da mesa, manter o distanciamento e higienizar a mãos.

Luís Fernando enfatiza que é importante a compreensão de todos: “da população e dos comerciantes, para que essa abertura possa continuar, sem causar contaminação, e que possamos, com o avanço da vacinação, superar esta pandemia”, reforça o secretário.

O coordenador do Procon Aracaju, Igor Lopes, que participou da fiscalização neste sábado, enfatiza que é fundamental que os bares e restaurante cumpram com rigor as medidas estabelecidas no decreto. “Aqueles estabelecimentos que descumprirem as normas, serão autuados e estão sujeitos ao pagamento de multa”, informa.

Foto André Moreira