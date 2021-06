ARACAJU COMEÇA A VACINAR NESTA SEGUNDA-FEIRA PESSOAS COM 57 ANOS









07/06/21 - 05:53:20

Aracaju começa nesta esta segunda-feira (07) a vacinar contra a covid-19 pessoas sem comorbidades com 54 anos de idade em diante.

Esta semana será marcada por uma nova fase da vacinação, com a imunização das pessoas acima de 54 anos e dos profissionais da Educação dos ensinos Fundamental e Médio.

Além dos demais públicos que estão sendo vacinados com a primeira e segunda dose. Confira a seguir o novo calendário de imunização:

População em geral

Segunda-feira, 7: 57 anos, nascidos entre janeiro e junho;

Terça-feira, 8: 57 anos, nascidos entre julho e dezembro;

Quarta-feira, 9: 56 anos, nascidos entre janeiro e junho;

Quinta-feira, 10: 56 anos, nascidos entre julho e dezembro;

Sexta-feira, 11: 55 anos

Sábado, 12: 54 anos, nascidos entre janeiro e junho;

Domingo, 13: 54 anos, nascidos entre julho e dezembro.

Trabalhadores da educação

De segunda-feira, 7, a quarta-feira, 9: educadores do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental;

De quinta-feira, 10, a domingo, 13: educadores do Ensino Médio.

Para se vacinar, os educadores precisam se cadastrar no portal VacinAju, anexando documentação que comprove o vínculo com a unidade de ensino na qual atuam.

Locais de vacinação

Para evitar aglomerações e disponibilizar a vacina em todas as regiões da capital, a Prefeitura montou um esquema com pontos de vacinação no drive-thru no Parque da Sementeira, das 8h às 17h, onde é exigido o código de autorização emitido após cadastro no portal VacinAju; e em quatro pontos de apoio, que funcionam das 8h às 16h: Colégio CCPA (Grageru), Centro Educacional Futuro Feliz (18 do Forte), Estação Cidadania (Bugio) e Auditório Antônio Vieira Neto (Siqueira Campos) – neste último também é exigida a apresentação do código gerado no VacinAju.

Além desses pontos, a vacinação ocorrerá em 14 Unidades Básicas de Saúde (UBSs): Edézio Vieira de Melo (Siqueira Campos), Oswaldo de Souza (Getúlio Vargas), Santa Terezinha (Zona de Expansão), Marx de Carvalho (Ponto Novo), Cândida Alves (Rua São João), Adel Nunes (América), Roberto Paixão (17 de Março), Amélia Leite (Suíssa), Celso Daniel (Santa Maria), Augusto Franco (Farolândia), João de Oliveira Sobral (Santos Dumont), Hugo Gurgel (Coroa do Meio), Manoel de Souza Pereira (Jabotiana) e Anália Pina (Almirante Tamandaré).