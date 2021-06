Biomédica esteta sergipana ganha prêmio de destaque nacional









07/06/21 - 09:22:08

A biomédica esteta sergipana Rafaella Nascimento acaba de receber o Prêmio “Top Of Mind Qualidade Brasil” na categoria Estética Avançada. Oferecido pelo Instituto Nacional de Pesquisa e Qualidade – INPEQ, o certificado Top Of Mind e o prêmio são fundamentados com base em pesquisas de satisfação de clientes e prezando sempre pela relevância, excelência e compromisso no atendimento.

“Fico lisonjeada e muito agradecida a todos os meus pacientes que me acompanham nessa jornada. Esse reconhecimento é muito importante, são cinco anos na área da biomedicina estética em prol da saúde, da autoestima e do bem estar e tudo isto só me dá mais força e gratidão para continuar seguindo o meu caminho”, destaca a profissional.

Rafaella é formada em biomedicina com atuação e especialização como patologista clínica e biomédica esteta, pós graduada em saúde e estética avançada, especialista em tratamentos injetáveis e possui diversos certificados nacionais na área de harmonização corporal.

“Estou sempre me especializando, me atualizando e inovando cada vez mais para trazer o que há de melhor no mercado estético para os meus pacientes no ramo de harmonização corporal visando emagrecimento, perda de gordura localizada, aumento de glúteo, definição muscular e inúmeros procedimentos que beneficiam a saúde estética como um todo. Hoje já é possível fazer tudo isso com os tratamentos injetáveis de uma maneira segura, eficaz e rápida”, ressalta a biomédica.

Foto assessoria

Por Felipe Martins