COM PLANTÃO NO FIM DE SEMANA, ARACAJU ULTRAPASSA 25% DA POPULAÇÃO VACINADA









07/06/21 - 05:12:15

A vacinação não para em Aracaju, e em mais um plantão durante o final de semana, a Prefeitura imunizou 3.733 pessoas, sendo 1.518 neste domingo, 6, e 2.215 no sábado, 5. Com esses novos vacinados, sobe para 167.659 o número de aracajuanos imunizados até o momento, o que representa 25,21% da população. Se considerados os aracajuanos acima de 18 anos, que é o público que pode ser vacinado, a porcentagem é de 32,62%.

“Nosso compromisso é vacinar a população aracajuana com celeridade, por isso estamos trabalhando ativamente durante os finais de semana e feriados. Comemoramos cada avanço, pois não se trata de números, mas de vidas que estarão mais protegidas contra a covid”, expressa a secretária da Saúde, Waneska Barboza.

A secretária destaca que esta semana terá início uma nova fase da vacinação, com a imunização das pessoas entre 57 e 54 anos e dos professores dos Ensinos Fundamental e Médio. “É um trabalho intenso, as equipes de vacinação estão atuando há semanas, de domingo a domingo, mas não vamos descansar até vacinar a maior parte da população. É isso o que nos motiva e nos faz superar o cansaço”, salienta Waneska.

Mais vacinados

“Hoje foi um dia muito feliz para mim, um dia muito aguardado”, descreve a professora Edilene Santos, que aproveitou o domingo para receber a primeira dose da vacina no Auditório Antônio Vieira Neto. “Para mim, é a primeira dose de esperança. Fiquei muito emocionada ao saber que tinha chegado a minha vez. Eu só posso agradecer, primeiramente a Deus, à ciência e a todos os profissionais do SUS, que me proporcionaram este momento. Agora eu torço que todas as pessoas recebam a sua dose de esperança o mais rápido possível”, declara.

Carlos Henrique Souza, 58 anos, foi ao drive-thru na Sementeira acompanhando do filho. “Soube na sexta-feira que eu já podia me vacinar, então no mesmo dia meu filho fez o cadastro e agora veio me acompanhar. Se eu pudesse, tinha vindo na sexta mesmo, estava muito ansioso para ser vacinado. Foi tudo muito rápido, aqui não teve nem fila, muito organizado. Vou para casa um pouco mais tranquilo e aliviado”, descreve.

Erionaldo Santos, 58 anos, recebeu a primeira dose na UBS Francisco Fonseca. Ele conta que ficou muito satisfeito quando soube que a vacina foi liberada para sua idade. “A vacina é muito importante para a gente vencer essa doença ruim e sair dessa pandemia”, considera.

Foto André Moreira