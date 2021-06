SERGIPE: COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS RECEBEM EQUIPAMENTOS DO GOVERNO









07/06/21 - 16:26:05

Equipamentos ajudarão na gestão e ações a favor do meio ambiente

Foram entregues na manhã desta segunda-feira, 07, pela Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), equipamentos que devem ajudar os Comitês das Bacias Hidrográficas de Sergipe nas ações em prol do meio ambiente e na conservação dos rios que cortam o estado.

Os equipamentos foram entregues pelo Superintendente Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambientes, Ailton Rocha, e adquiridos com recursos oriundos do Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas de Sergipe (Procomitês). Segundo o superintendente, cada conjunto de equipamentos contém caixa de som, microfone, GPS, HD externo e caneta apontador.

“Fico feliz por fazer a entrega deste material. Mesmo com a situação atual que está sendo vivida por todos, nós, do Governo do Estado, estamos sempre atentos às necessidades que envolvem o meio ambiente. Nesse kit entregue hoje ainda faltava um item, que é projetor de multimídia, que será entregue posteriormente. É de grande importância o que está sendo feito, pois mostra que a equipe está empenhada”, disse.

Os equipamentos foram entregues para os comitês da Bacia Hidrográfica do Rio Sergipe, Rio Piauí e Rio Japaratuba. Durante o vento, os representantes assinaram um termo de responsabilidade pelo material. O diretor do departamento de Planejamento e Gestão Participativa da Serhma, Marcos Ribeiro Leite, evidenciou a importância desses equipamentos para o bom andamento do trabalho. “Tenho certeza que será de grande relevância para os comitês essa entrega e reforço que somos parceiros, nossa meta é proporcionar uma estrutura cada vez melhor”, explicou.

O secretário do comitê da bacia hidrográfica do Rio Piauí, Mário Leo, salientou que o material disponibilizado será de grande importância para que os trabalhos dos comitês tenham continuidade. “O plano de ação é muito vasto entre reuniões, mobilizações, trabalho em conjunto com outras entidades como instituições, ONGs, sindicatos rurais, e o próprio trabalho do dia a dia do comitê. Essa é a segunda etapa de entregas, na primeira recebemos o notebook, que ficou com o secretário que cuida das demandas administrativas, agora chegaram e esses outros materiais que devem auxiliam no dia a dia do comitê”, esclareceu.

Estavam presentes ainda os presidentes do comitê da bacia hidrográfica do rio Japaratuba, José Jorge, e da bacia hidrográfica do rio Sergipe, Marcus Lázaro.

Foto Marcos Rodrigues