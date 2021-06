Covid-19: Equipes de fiscalização dispersam banhistas em praias no município de Aracaju









Mesmo com o conhecimento público dos decretos municipais e estaduais, ainda há quem descumpra as medidas restritivas, como foi registrado neste domingo, 6, quando a equipe de fiscalização da Prefeitura de Aracaju teve que solicitar a desocupação da faixa de areia. Conforme estabelecem os decretos, nos domingos está proibida a circulação de banhistas e vendedores nas praias da capital.

“Algumas pessoas ainda estiveram presentes na praia, mesmo com a proibição. Nosso trabalho, na manhã e na tarde deste domingo, foi orientar que deixassem o local, garantindo o cumprimento dos decretos, que visam evitar aglomerações para conter a circulação do coronavírus”, detalha Igor Lopes, coordenador do Procon Aracaju.

No sábado (5), o trabalho teve como foco a vistoria do cumprimento das normas de biossegurança nos bares e restaurantes, que estão autorizados a funcionar com consumação no local, desde que respeitem a ocupação máxima de 30% e cumpram com rigor o distanciamento social, o uso de máscaras nas áreas comuns e a oferta de sanitizante para as mãos.

“Visitamos os estabelecimentos localizados na região litorânea, desde a Coroa do Meio até a Praia do Viral, incluindo os bares da Orla Pôr do Sol. Nenhum estabelecimento foi autuado com infração, mas expedimos sete notificações escritas, para que fossem realizadas adequações imediatas, orientações que foram atendidas de pronto pelos proprietários”, relata o coordenador do Procon.

A força-tarefa que atua periodicamente para garantir o cumprimento dos decretos é composta por agentes do Procon Aracaju, da Guarda Municipal, da Defesa Civil de Aracaju e da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT).

