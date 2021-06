CPTran REGISTRA 11 ACIDENTES COM VÍTIMAS NA CAPITAL NESTE FERIADO DE CORPUS CHRISTI









07/06/21 - 06:29:04

A CPTRAN, órgão de trânsito da Polícia Militar do Estado de Sergipe que faz a fiscalização de trânsito na capital e região metropolitana reforçou o seu efetivo para atuar neste feriado de corpus Christi, mas mesmo assim, vários acidentes foram registrados.

Ao todo, 11 acidentes com vítimas tiveram o acionamento da cptran, onde 09 pessoas ficaram lesionadas e uma veio a perder a vida em uma fatalidade registrada na sexta, nas imediações do Ceasa. Desses acidentes, 03 condutores estavam com sintomas de ingerir bebida alcoólica.

A operação lei seca ainda registrou 11 autuações de pessoas que estavam conduzindo seus veículos após ingerir bebida alcoólica, sendo duas levadas a delegacia por ultrapassarem o índice regido pela lei de 0.34 mg/ l de álcool expelido no ar.( A primeira deu 0.56 mg e a segunda 0.96).

A Cptran está a disposição da sociedade através do 190, 24 horas por dia e sete dias por semana.

Fonte e foto CPTran