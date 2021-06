DEPUTADO QUER VACINAÇÃO PARA CORRETORES DE IMÓVEIS NO ESTADO DE SERGIPE









07/06/21 - 05:32:21

Foi aprovada a Indicação Nº 216/2021, de autoria do deputado Luciano Pimentel (PSB). O documento solicita ao governo do estado que viabilize a inclusão dos corretores de imóveis no grupo de prioridade para vacinação contra a Covid-19.

“A profissão de corretor de imóveis expõe, infelizmente, o profissional a sérios riscos de contaminação, uma vez que há contato presencial diariamente com clientes. De acordo com o CRECI-SE, é grande o número de profissionais que contraíram a doença, tendo inclusive alguns casos de óbito”, falou o parlamentar.

A indicação foi aprovada na sessão mista da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Joel Luiz

Por Wênia Bandeira