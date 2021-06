Dra. Andréia Braga– Vírus ataca gestantes podendo causar leucemia grave









07/06/21 - 07:26:01

Dicas de saúde: Dra. Andréia Braga

Um vírus pouco conhecido, mas que já está há muito tempo entre nós, desde a década de 80. O vírus T-linfotrópico humano ou o HTLV é um vírus que pertence a mesma família do tão conhecido vírus do HIV que também infecta células importantes para a defesa do nosso organismo.

Para a ciência este vírus continua sendo um grande desafio no quesito estudos sobre sua capacidade de propagação, virulência e associação com outras doenças e assim poder detê-lo principalmente na transmissão para nossas gestantes.

A transmissão pode ser através de fluidos corporais a exemplo do sangue em relações sexuais desprotegidas, compartilhamento de seringas e alicates de unha, transfusão de sangue entre outros ou da mãe para filho por via placentária e através do leite materno. Geralmente 90% das pessoas infectadas não apresentam nenhum tipo sintoma tornando assim uma rede de transmissão silenciosa.

Conforme estimativa em todo o mundo 20 milhões de pessoas estão contaminadas com o HTLV com uma probabilidade de 2% a 4% podem desenvolver a leucemia do tipo T considerada bastante agressiva e letal.

No Brasil ainda não temos estudos que sejam de abrangência nacional se resumindo apenas as avaliações regionais sem contar na lista de notificações compulsórias do sistema de saúde, devido a essa carência um estudo será realizado por meio da coordenação do hospital de Moinhos dos Ventos, de Porto Alegre(RS) um estudo chamado de Prisma do qual faz parte o programa de apoio ao desenvolvimento institucional único de saúde(PROADI_SUS),sendo realizado em 224 maternidades do nosso pais tendo como publico alvo 32 mil parturientes entre 16 e 49 anos este estudo ira avaliar por meio de questionários dados relevante ao vírus e sua forma de contaminação e desenvolvimentos nessas gestantes.