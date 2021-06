Escola de Artes Valdice Teles já soma cerca de 600 inscrições para cursos e oficinas do trimestre









07/06/21 - 13:42:15

A retomada das atividades na Escola de Artes Valdice Teles será de turmas cheias. A unidade da Prefeitura de Aracaju, gerida pela Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), está com inscrições abertas para 82 turmas e 47 oficinas online nos segmentos da dança, teatro e música.

As inscrições são realizadas no site mapa.cultura.aracaju.se.gov.br ou pelo link disponibilizado no perfil da Escola de Artes no Instagram.

No total, são 716 vagas para diversas áreas culturais e artísticas. Os cursos são oriundos do calendário da Escola de Artes e de projetos da Lei Aldir Blanc em Aracaju.

O prazo de inscrição para os interessados se matricular nas 47 oficinas termina nesta quarta-feira, dia 9, às 23h59. Até o início da manhã desta segunda-feira, 7, a Valdice Teles já havia recebido 581 inscrições, número que ainda deve ter aumento significativo até a finalização do prazo de inscrições.

Para as pessoas que estão com dificuldade em conseguir realizar a inscrição ou renovar a matrícula, a Escola de Artes lançou um vídeo tutorial com o passo a passo do processo de inscrição. O material está disponível no perfil da unidade no Instagram.

A divulgação da lista de inscritos e solicitação de renovação de matrículas estará disponível no dia 10 de junho. No dia 18 acontecerá a finalização do processo e confirmação de matrículas aprovadas. As aulas do trimestre estão previstas para começar no dia 21 de junho.

EOAVT

A Escola de Artes Valdice Teles tem como objetivo incentivar o desenvolvimento e o aprimoramento do ensino das linguagens artísticas, nas áreas das artes visuais e cênicas, da música e da dança.

Com a pandemia da covid-19, a unidade teve o seu calendário de cursos e atividades presenciais interrompidos, mas agora retoma os trabalhos com a oferta de cursos no formato digital.

Foto: Marcelle Cristinne