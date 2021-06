FRENTE PARLAMENTAR LANÇA ÍNDICE PRA MEDIR DESEMPENHO DO SETOR DE SERVIÇOS









07/06/21 - 14:26:43

O novo índice busca avaliar a capacidade de promoção de desenvolvimento sustentado no setor

A Frente Parlamentar do Setor de Serviços promove, na próxima terça-feira (8), uma reunião virtual para lançar o Índice de Serviços (ISe), que vai medir o desempenho das atividades do setor e identificar a capacidade de contribuir para a promoção do desenvolvimento econômico sustentado e inclusivo. A reunião será conduzida pelo presidente da Frente, o deputado federal Laércio Oliveira.

O evento terá início às 10 horas e será transmitido pelo canal da frente parlamentar no YouTube. Foram convidados para participar do lançamento, entre outros, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e o ministro da Economia, Paulo Guedes.

O novo índice usa dados mensais de variação da receita nominal e do volume de serviços, e os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, que é composto pelas informações relacionadas ao mercado de trabalho formal.

Agremiações suprapartidárias

As frentes parlamentares são associações de deputados e senadores de vários partidos para debater determinado tema de interesse da sociedade.

A Frente Parlamentar do Setor de Serviços, criada em 2019, é coordenada pelo deputado Laércio Oliveira (PP-SE) e conta com o apoio de diversas entidades de classe.

Fonte: Agência Câmara de Notícias