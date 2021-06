Governo de Sergipe informa que irá importar doses da Sputnik V liberadas pela Anvisa









07/06/21 - 13:31:27

Estado tem contrato para aquisição de 400 mil doses, mas Anvisa autorizou, num primeiro momento, importação de 46 mil

Em março deste ano, o governo de Sergipe assinou o contrato com o Fundo Soberano Russo para aquisição de 400 mil doses da vacina Sputnik, que imuniza contra o novo coronavírus. Nesta sexta-feira (04), a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorizou, em caráter excepcional e temporário, a importação da Sputnik V, mas restringiu, num primeiro momento, o quantitativo ao equivalente a 1% da população de cada um dos seis estados que solicitaram o imunizante contra a Covid-19. De acordo com a determinação do órgão regulador, Sergipe poderá adquirir 46 mil.

A Procuradoria do Estado de Sergipe (PGE) aguarda a publicação oficial da Anvisa, prevista para sair nesta segunda-feira (07), para dar andamento às tratativas para a importação do imunizante.

O Estado seguirá todas as recomendações da Anvisa e do Ministério da Saúde para a vacinação da população com a nova vacina.

Fonte e foto ASN