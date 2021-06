Horto Florestal trará mais qualidade de vida para a população de Barra dos Coqueiros









O projeto ‘Barra Mais Verde’ da Prefeitura de Barra dos Coqueiros fez parte das comemorações do Dia Mundial do Meio Ambiente. Durante todo o sábado, 5, diversas atividades reforçaram a importância da data. O prefeito da cidade, Alberto Macedo, assinou o Decreto de criação da Área dos manguezais e da autorização para estudos da Navegabilidade do Rio Pomonga. Além disso, inaugurou a Pedra Fundamental do Horto Florestal de Barra. “Sabemos que é importantíssima a preservação ambiental para que as futuras gerações não venham a ter problemas traumáticos. Inauguramos a pedra fundamental do Horto Florestal e também assinamos o decreto para que o Rio Pomonga se torne navegável. Isso servirá bastante para um dos nossos projetos essenciais que é o ecoturismo. Porque precisamos criar emprego e renda para a população. E a preservação ambiental vai atrair muitos turistas para o nosso município, portanto, nós damos muita importância a esse dia e não só com palavras, mas com gestos iremos cada vez mais restaurar o ecoturismo na nossa Barra dos Coqueiros”, enfatizou o prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo

O Horto Florestal é uma parceria da Prefeitura de Barra dos Coqueiros com o empreendimento Ocean Barra Residence. “A criação do Horto Florestal Municipal é motivo de felicidade, pois estaremos recuperando por mês mais de 100 mil mudas de espécies nativas da Mata Atlântica. Essa iniciativa público-privada trará benefícios à população de Barra dos Coqueiros”, destacou o empresário Sérgio Ricardo, do empreendimento Ocean Barra Residence. E mais, no evento ‘Barra Mais Verde’ foram distribuídas 2 mil mudas à população e para encerrar a ação os participantes puderam curtir um belo passeio de Tototó pelo Rio Sergipe e Pomonga.

Todas essas ações a favor do meio ambiente trarão benefícios a médio e longo prazo. “É um ganho para a sociedade em geral, porque teremos um Horto Florestal que produzirá em torno de 100 mil mudas da espécie nativa da Mata Atlântica para reflorestar a cidade, torná-la mais bonita e com mais qualidade de vida. Além disso, as aves nativas retornarão para o meio ambiente. Sem contar que as futuras gerações, por exemplo, terão aqui na Barra dos Coqueiros a recuperação de 3,5 milhões de Mata Atlântica e uma unidade de conservação de mangue que ultrapassa os 16 quilômetros quadrados, quase 20% do total da cidade e caminhamos para ter uma cidade com 40% de sua área preservada. É a menor cidade da região metropolitana, em contrapartida, é a cidade que mais preserva. Isso entrará para história”, avaliou o secretário de Meio Ambiente da Barra dos Coqueiros, Edson Aparecido.

