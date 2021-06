Hospital João Alves Filho registrou 377 atendimentos durante final de semana, sendo 128 pacientes no setor de ortopedia









07/06/21 - 12:44:42

Durante o final de semana, de 04 a 06 de maio, 377 usuários buscaram assistência médica no Pronto Socorro do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse).

Desse total, 55 pessoas precisaram continuar em observação para novos procedimentos e reavaliação médica. A maioria foi de vítimas por trauma, os serviços de Ortopedia e Sutura totalizaram 128 atendimentos. Já a Área Azul contabilizou 108 usuários avaliados pela equipe de plantão, assim como os 8 pacientes que buscaram assistência nos consultórios do Otorrino e Oftalmo.

O Hospital Pediátrico Drº José Machado de Souza contabilizou 67 atendimentos aos pequenos pacientes. A.L.V, 6, foi uma das crianças atendidas na unidade pediátrica, com dor abdominal, a sua mãe não pensou duas vezes e levou a filha para atendimento especializado. “A gente já vive assustada com a Covid-19 e eu ver minha filha com dor abdominal e vomitando já fiquei com muito medo e corri para ela ser atendida. Graças a Deus já vamos pra casa, ela teve uma infecção intestinal e foi prontamente medicada”, disse a Ana Clara Vieira, 29, mãe da paciente.

Os motivos e diagnósticos das internações são variados e contabilizaram 25 vítimas por acidente motociclístico, uma vítima por acidente automobilístico, 6 vítimas por agressão física, uma vítima por arma branca, 4 vítimas por arma de fogo, além de 40 vítimas de queda, 13 usuários com dor abdominal, entre outros diagnósticos.

Informações e foto SES