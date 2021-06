IML RECOLHE 13 CORPOS NO FINAL DE SEMANA, TODOS POR MORTES VIOLENTAS









07/06/21 - 06:54:43

O instituto Médico Legal (IML) recolheu no último final de semana, 13 corpos, sendo sete vítimas de homicídio por arma de fogo, 4 vitimas de acidentes automobilísticos, além de duas mortes por quedas, entre eles, uma criança de um ano e um idoso de 82 anos.

Veja a relação

Corpo sem identificação, sexo não identificado, morte por espancamento, no Povoado Água Boa, Assentamento Doncelina Folador, município de Itaporanga d’Ajuda;

Corpo sem nenhuma identificação, sexo masculino, morte violenta por arma de fogo, na Rua Clodoaldo, Parque dos Faróis, município de São Cristóvão;

Gilson José de Jesus Santos, 33 anos, morte violenta por arma de fogo, na Rua Auxiliar I, Travessa Fernando Collor, em Nossa Senhora do Socorro;

José Edson dos Santos Melo, 20 anos, corpo recolhido no Governador João Alves Filho, morte violenta por arma de fogo;

Lucas Santos Costa, 26 anos, morte violenta por arma de fogo, na Rua 52, Conjunto Paraíso do Sul, Bairro Santa Maria, em Aracaju;

Corpo não identificando, sexo masculino, corpo recolhido no Governador João Alves Filho, morte violenta por arma de fogo;

José Barbosa da Silva, 62 anos, morte por acidente de trânsito, na Rodovia SE-170, Povoado Escurial, em Nossa Senhora do Socorro;

Eneze Rocha Melo, 1 ano, corpo recolhido no Governador João Alves Filho, morte por queda da própria altura;

Carlos Henrique Conceição Santos, 22 anos, morte violenta por arma de fogo, em Itabaiana;

Pedro de Jesus, 59 anos, corpo oriundo do SVO, procedente do município de Campo do Brito, causa morte a esclarecer;

José Augusto Santos, 52 anos, morte violenta por arma de fogo, na Avenida Augusto Maynart, em Propriá;

Ginole Alves Melo, 82 anos, corpo recolhido no Governador João Alves Filho, morte por queda da própria altura;

José Adilson de Oliveira, 56 anos, morte por acidente de trânsito, do tipo queda de moto, na Avenida Gentil Tavares, Bairro Getúlio Vargas, em Aracaju.

Com informações de Edelson Freitas