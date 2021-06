JACARÉ DE 25 QUILOS É ENCONTRADO EM CONDOMÍNIO DO BAIRRO ARUANA









Um jacaré de papo amarelo de cerca de 1,5 metros e 25 quilos foi capturado na noite do domingo (06) por agentes da Administração Estadual do Meio Ambiente de Sergipe (Adema). A captura foi realizada em um condomínio do Bairro Aruana, na Zona Expansão de Aracaju.

A suspeita da Adema é que ele tenha vindo de lagos da região e tenha se instalado no condomínio através das tubulações.

Em nota, a Adema explicou que “como o animal já havia sido contido, os técnicos da Adema orientaram a não manipular nem tentar alimentar o animal até a chegada da equipe. Ele esta saudável, com bom escore corporal, e sem apresentar indicadores de enfermidades comuns à espécie”.

Foto Adema