Janier propõe criação de um Centro de Autismo no futuro Hospital da Criança









07/06/21 - 11:40:17

Presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), a deputada estadual Janier Mota (PL), por meio de indicação protocolada na Casa Parlamentar, propôs ao Governo do Estado a criação de um Centro Integral de Autismo no Hospital da Criança, que tem previsão de inauguração para este ano.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), o Hospital da Criança funcionará com atendimentos de baixa e média complexidade, no prédio da antiga Maternidade Hildete Falcão Batista – o espaço passou por uma moderna reforma na sua estrutura física.

“Este futuro hospital, com certeza, é um grande projeto do Governo de Sergipe para as crianças de nosso Estado. Por isso, sugerimos que, integrado à unidade hospitalar, se tenha um polo somente para a abordagem e o tratamento de crianças com autismo”, explica Janier Mota.

A parlamentar propõe que o Centro Integral de Autismo seja composto por equipe multidisciplinar de profissionais da saúde, a exemplo de psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e neuropediatras, conforme prevê a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, sancionada em 2012, pelo Governo Federal.

“A assistência de uma equipe multidisciplinar é extremamente necessária para uma pessoa com autismo, pois este transtorno envolve várias alterações no desenvolvimento neurológico, resultando na dificuldade de socialização e de comunicação. Diante deste quadro, o time multiprofissional tem a nobre missão de alcançar a evolução progressiva da qualidade de vida dos pacientes por meio de diferentes abordagens, adequadas a cada caso”, reforça Janier Mota.

Por Tatianne Melo