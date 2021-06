MPSE lança Campanha “Aglomeração na festa junina, só quando todo mundo tiver tomado a vacina!”









O Ministério Público de Sergipe, por meio do Centro de Apoio Operacional dos Direitos à Saúde e do Gabinete de Monitoramento da Saúde, lançou a Campanha “Aglomeração na festa junina, só quando todo mundo tiver tomado a vacina!”. O intuito é conscientizar a população sergipana para manter as medidas de segurança sanitária no período junino.

“O objetivo da Campanha é conter o avanço da transmissão da Covid-19 em decorrência de eventos de circulação e aglomeração de pessoas durante os festejos juninos em Sergipe, o que gera risco de aumento do número de casos ativos e óbitos, bem como o colapso da rede de saúde”, explicou a Promotora de Justiça e Membro do Gabinete de Monitoramento da Saúde do MPSE, Sílvia Leal Albuquerque.

Assim como foi a Campanha promovida pelo MPSE no período do Carnaval, a ideia é reforçar que a pandemia continua e ainda é preciso manter todos os cuidados. “A pandemia não acabou. Apesar de a vacinação ter começado, o vírus ainda está circulando e a Covid-19 continua fazendo vítimas, independente da idade. A festa junina é uma tradição no nordeste e muitas pessoas mantêm as comemorações em família, mas as medidas de segurança sanitária devem ser respeitadas. O MPSE lembra que o ato de provocar aglomerações em locais públicos ou privados constitui atentado à saúde pública e é passível de responsabilização criminal, civil e administrativa”, frisou o Diretor do CAOp dos Direitos à Saúde, Promotor de Justiça Raymundo Napoleão Ximenes Neto.

Em maio, o CAOp da Saúde e o Gabinete de Monitoramento enviaram expediente com modelo de Recomendação e Ação Civil Pública (ACP) para os Promotores de Justiça com o intuito de subsidiar, respeitando a independência funcional de cada membro, o combate à violação das estratégias estabelecidas pelos Poderes Públicos no enfrentamento à pandemia da Covid-19 durante o período junino.

Campanha

Usando uma linguagem leve, a Campanha traz uma mensagem de conscientização em forma de rima, tipo um Cordel, manifestação literária tradicional da cultura popular brasileira, mais precisamente do nordeste.

Ô, Cumpade! Você já viu a nova campanha do MP?

Não? Então presta atenção no que eu vou lhe dizer!

Aglomeração na festa junina,

Só quando todo mundo tiver tomado a vacina!

Por enquanto é cada um na sua casa,

Se protegendo desse coronavírus sem graça.



Nada de fogueira e fogos de artifício,

Mais emocionante é ver o brilho do seu sorriso.

Combine sua máscara com a cor da bandeirinha

E conscientize também a sua vizinha!



O importante agora é cuidar da saúde,

Para que em breve a gente do São João desfrute.

E quem já tomou a vacina não vacile não,

Ainda é preciso usar a máscara de proteção!



Uma Campanha do Ministério Público de Sergipe.

É o MP cuidando de você!

(Cordel por Géssica Souza)

