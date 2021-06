Obras da Rodovia SE-170 entre Lagarto e Riachão estão sendo finalizadas









07/06/21

Equipes trabalham na implantação de meio-fio e sarjetas e, posteriormente, será implantada a sinalização

“Ficou boa demais, nem parece aquela pista velha e cheia de buracos. Passo por aqui com meu carro três vezes na semana para ir a Boquim e para Lagarto e, além de economizar no tempo de viagem, economizo no bolso, pois volta e meia meu veículo estava na oficina para fazer serviços de amortecedor, rolamento, entre outros. É muita gente satisfeita com essa nova pista”, afirma o marchante, Cosme Gabriel Alves, de 55 anos.

A satisfação do morador do povoado Tanque Novo, em Riachão do Dantas, no Território Centro Sul Sergipano, é similar à de centenas de moradores que residem às margens e próximos à Rodovia SE-170, entre o município e a cidade de Lagarto, bem como dos condutores de veículos que por ela trafegam diariamente.

Construída em 1990, essa é a primeira recuperação de todo o trecho da SE-170 entre os dois municípios, e está inserida no Pró-Rodovias, programa que integra o Avança Sergipe e que tem como objetivo maior, reaquecer a economia estadual, bastante agravada por conta da pandemia da Covid-19.

Realizada pelo Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Sustentabilidade (Sedurbs), e do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER), a recuperação dos 19 km do trecho da rodovia SE-170 recebe investimentos na ordem de R$ 12.107.678,13, provenientes do Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento voltado ao Setor Público (Finisa).

A revitalização

Com a execução já próxima de ser concluída, a revitalização consiste na reciclagem de todo o asfalto antigo, serviços de drenagem e terraplenagem, pavimentação asfáltica, implantação de meio-fio em concreto em alguns pontos e sinalização vertical e horizontal, em toda a sua extensão de 19 km, que por sua vez integra-se aos 32 km também revitalizados no percurso entre Riachão do Dantas e Tobias Barreto, atendendo ao novo padrão estabelecido nas rodovias estaduais, com seis metros de pista de rolamento (cada uma com três metros de largura) e dois metros de acostamento (um para cada lado da via).

Segundo o secretário estadual do desenvolvimento urbano e sustentabilidade, Ubirajara Barreto, os trabalhos se encaminham para a finalização. “Estamos com 95% da obra pronta. No momento, aproximadamente 35 profissionais trabalham na implantação de meio-fio, sendo que dos 10 km, 5 km já foram executados. No que se refere à instalação das sarjetas, elas totalizam 4,5 km, dos 9 km onde serão inseridas. Finalizadas essas atividades, será implantada as sinalizações vertical e horizontal, serviços estes que dependem de tempo firme para serem realizados”, explica.

Residente na sede de Riachão do Dantas, Darildo Alencar só tem elogios para a rodovia. “Semanalmente viajo de três a quatro vezes, tanto para Tobias Barreto como para Lagarto e posso garantir que a situação agora é bem melhor, o tempo de viagem diminuiu bastante e não corremos mais tantos riscos, pois a estrada estava muito ruim. Ficou boa demais”, afirma o autônomo, de 45 anos.

De acordo com Ubirajara Barreto, a revitalização da rodovia possibilitará inúmeros avanços na economia. “Além de ser um anseio da população que reside em suas imediações e de quem a utiliza frequentemente, a revitalização da SE-170 é uma necessidade, pois, proporcionará conforto, segurança e agilidade aos condutores que nela trafegam diariamente, facilitará o escoamento da produção agrícola, de carga e pecuária entre os municípios vizinhos e também para o Estado de Bahia, encurtará distâncias e viabilizará o deslocamento interestadual”, enfatiza.

