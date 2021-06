Parlamentares comemoram Delegacia de Proteção aos Animais









07/06/21 - 14:44:16

A deputada Kitty Lima (Cidadania), o deputado Garibalde Mendonça (MDB) e a deputada Maria Mendonça (PSDB) parabenizaram a Secretaria de Segurança Pública de Sergipe pela inauguração da 1ª Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente(Depama), localizado em Aracaju.

“É muita felicidade e emoção que estou sentindo com a inauguração dessa delegacia especializada na proteção aos animais porque a gente não tolera a crueldade mais. Eu só tenho a agradecer aos delegados Dr. Thiago Leandro, à Dra Rosana e ao Dr. Marcelo, além do secretário João Eloy. Deixo o meu reconhecimento a todos que lutaram para que nosso sonho se tornasse realidade”, afirma Kitty Lima.

Garibalde Mendonça parabenizou o governador Belivaldo Chagas pela nova delegacia. “Agora as pessoas do nosso estado têm um local apropriado para denunciar agressões aos animais e ao nosso meio ambiente. E nada melhor do que a delegada Georlize Teles para comandar essa delegacia. Um grande tento, um grande feito que marcou o nosso governador”, destaca.

A deputada Maria Mendonça (PSDB) se uniu aos colegas e destacou a importância da Delegacia de Proteção Animal e Meio Ambiente. “Esta é uma notícia extremamente alvissareira e importante para o nosso Estado. Estamos na Semana do Meio Ambiente e isso só nos lembra do quanto todo o nosso ecossistema precisa da nossa ajuda”, enfatiza.

Depama

A delegacia foi oficialmente inaugurada no último dia 1º de junho, no conjunto Orlando Dantas, em Aracaju. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública, a unidade policial já vinha atuando em investigações e desencadeando operações visando combater os crimes contra os animais, principalmente os domésticos, como cães e gatos.

De acordo com a delegada Georlize Teles, a criação da delegacia atende pleito da sociedade e acompanha as mudanças legislativas que aumentaram as penas para os autores de crimes contra os cães e os gatos. “A Lei 1.095/2019, sancionada em 29 de setembro de 2020, prevê penas de dois a cinco anos de prisão, além de multa e a proibição de guarda de novos bichos. Denúncias podem ser feitas através do 181”, informa acrescentando que os crimes relativos aos cães e gatos sofreram modificações legislativas e tiveram suas penas agravadas.

“O Governo do Estado, por meio da SSP, sensível às demandas que vêm da sociedade, tanto em relação à proteção animal, quanto ao meio ambiente, criou uma delegacia que vai escutar e discutir com a sociedade as questões pertinentes à causa animal. Ganha a sociedade. Ganha o povo sergipano”, observa.

Foto: Divulgação Imprensa 24h

Por Aldaci de Souza