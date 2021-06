PC prende homem que já tinha dez boletins de ocorrências prestados por duas vítimas









07/06/21 - 17:03:57

Policiais civis da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) prenderam Waldesson dos Santos, em cumprimento ao mandado de prisão, expedido no plantão judiciário do último domingo, 6. A prisão ocorreu na manhã desta segunda-feira, 7, na Zona de Expansão de Aracaju.

De acordo com as informações, foram registrados dez boletins de ocorrência contra Waldesson, por duas vítimas diferentes. As vítimas teriam se relacionado afetivamente com o acusado.

No último final de semana, o homem brigou com uma das vítimas, o que ocasionou a prisão nesta segunda-feira. Depois, ele foi até a casa da outra vítima e danificou os móveis da residência desta.

Waldesson já havia sido preso anteriormente pelo mesmo motivo.