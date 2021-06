PRF APREENDEU 38 VEÍCULOS E REGISTROU QUATRO ACIDENTES NO FERIADÃO









07/06/21 - 16:51:17

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou nacionalmente a Operação Corpus Christi, entre os dias 2 e 6 de junho. Nos cinco dias de operação, a PRF/SE registrou quatro acidentes, dos quais somente dois foram considerados graves, com três pessoas feridas e nenhum óbito.

As equipes da PRF/SE realizaram várias fiscalizações nas duas rodovias federais que cortam o estado de Sergipe, abordando ao longo da operação mais de 1.532 pessoas e cerca de 1.435 veículos. Destes, 38 foram recolhidos por irregularidades diversas. Uma parcela dos condutores descumpriu as regras de trânsito gerando a emissão de 462 infrações, sendo 23 por ultrapassagens indevidas, 45 pela falta do capacete e sete ligadas à alcoolemia.

Além disso, foram executadas outras ações com foco na segurança e fluidez do trânsito, como o auxílio direto a 12 pessoas que, em situações distintas, precisaram de algum tipo de apoio nos trechos sob circunscrição da PRF/SE. Ao todo, 23 animais soltos foram recolhidos/afastados pelos policiais rodoviários federais em serviço.

Durante os cinco dias de Operação Corpus Christi, 14 pessoas foram detidas por crimes diversos. As ocorrências policiais envolveram a recuperação de veículos roubados e adulterados, condutores dirigindo embriagados, um cumprimento de mandado de prisão, entre outras situações.

Fonte: PRF/SE