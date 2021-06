Procuradoria da Mulher disponibiliza WhatsApp e e-mail para vítimas de violência









07/06/21 - 15:26:07

A Procuradoria Especial da Mulher, instalada na Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), continua realizando o trabalho de acolhimento de vítimas de violência doméstica. Para tanto, disponibilizou um número de telefone e WhatsApp e um e-mail para denúncia de casos.

As mulheres podem entrar em contato através do número (79) 98845-1150 e o e-mail promualese@al.se.gov.br. A Alese conta com uma equipe formada por advogados, psicólogos e assistentes sociais para receber as denúncias.

A equipe encaminha ao Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV) da Polícia Civil e aos municípios. O acompanhamento social também é feito pela Procuradoria já que as vítimas precisam de ajuda após revelar os problemas.

O órgão também promove webinar e lives com profissionais da área. O assunto foi tema do Bom Dia Sergipe, da TV Sergipe, afiliada da Rede Globo, com entrevista com a coordenadora da Procuradoria da Mulher da Alese, Rozimeire Santos.

Foto: Joel Luiz

Por Wênia Bandeira