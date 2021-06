SES registra 1.365 casos de Covid-19 e 20 óbitos no domingo









07/06/21 - 05:28:56

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga neste domingo, 06, o boletim epidemiológico do coronavírus, com 1.365 casos, três óbitos neste domingo e 17 mortes que estavam em investigação e foram confirmadas. Em Sergipe, 244.074 pessoas já testaram positivo para a Covid-19 e 5.220 morreram. Até o momento, 219.526 pacientes foram curados.

As 20 mortes foram: uma mulher, 78 anos, de Poço Verde, com neoplasia; um homem, 50 anos, de Estância, sem comorbidade; um homem, 63 anos, de Estância, com pneumopatia; um homem, 69 anos, de Nossa Senhora da Glória, com hipertensão; um homem, 53 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com doença cardiovascular crônica; um homem, 33 anos, de São Cristóvão, alcoólatra; uma mulher, 87 anos, de Aracaju, com Alzheimer, doença obstrutiva pulmonar crônica, diabetes e hipertensão; um homem, 67 anos, de Salgado, com hipertensão e diabetes; uma mulher, 70 anos, de Itaporanga d’Ajuda, com hipertensão, diabetes e hepatopatia; um homem, 73 anos, de Nossa Senhora do Socorro, com hipertensão e diabetes; um homem, 37 anos, de Aracaju, sem comorbidade; uma mulher, 62 anos, de Carmópolis, com hipertensão; um homem, 56 anos, de Graccho Cardoso, sem comorbidade; uma mulher, 61 anos, de São Cristóvão, com doença cardiovascular crônica; um homem, 50 anos, de Aracaju, c hipertensão; um homem, 40 anos, de Aracaju, sem comorbidade; um homem, 43 anos, de São Cristóvão, sem comorbidade; uma mulher, 86 anos, de Estância, sem comorbidade; uma mulher, 52 anos, de Aracaju, com hipertensão; um homem, 87 anos, de São Cristóvão, com hipertensão.

Foram realizados 499.810 exames e 255.736 foram negativados. Estão internados 834 pacientes, sendo que no serviço público são 219 em leitos de UTI (adulto), seis na UTI neonatal/ pediatria e 250 em leitos clínicos (enfermaria), totalizando 475. Já nos leitos do serviço privado estão internados 169 pessoas na UTI adulta, três na UTI neonatal/ pediatria e 187 em leitos clínicos, totalizando 359. São investigados mais quatro óbitos. Ainda aguardam resultados 2.255 exames coletados.

Vacinação

A Secretaria já distribuiu o total de 566.237 doses da primeira remessa aos municípios, destas foram aplicadas 498.721. Referente à segunda dose, foram distribuídas 269.412, sendo aplicadas 198.698 doses.