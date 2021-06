Uma das principais atrações dos cassinos, são as máquinas caça-níqueis









07/06/21 - 02:14:30

Como funcionam os jackpots?

Uma das principais atrações dos cassinos, independentemente de se falar em cassinos online ou físicos, são as máquinas caça-níqueis. Apesar de estarem em “formatos diferentes”, ambos têm seu charme.

Por um lado, num cassino online poderá apreciá-lo de perto, e sobretudo no ambiente em que se encontra, rodeado de estruturas requintadas e luxuosas. Por outro lado, o cassino online oferece a conveniência de jogar em qualquer lugar, desde que tenha uma conexão estável, além de oferecer ótimos bônus de boas-vindas.

O importante a ter em mente ao escolher um slot para jogar é que cada slot tem seu próprio prêmio. E se quisermos que nosso lucro seja alto, teremos que jogar com dinheiro real. Como é que isto funciona? Cada slot tem sua própria “banca” e dependendo do valor do dinheiro depositado e do número de usuários que “passaram” pela mesma máquina, o pote aumentará ou diminuirá mais ou menos rapidamente.

Jackpot progressivo

Como você pode imaginar, o jackpot é a principal diferença entre as chamadas máquinas caça-níqueis clássicas e as progressivas. No entanto, é importante lembrar que as máquinas caça-níqueis tradicionais também têm jackpots para ganhar. Ao contrário dos jogos progressivos, estes são fixos: sempre haverá a mesma quantidade e não mudará com o número de jogos.

Os jackpot “fixos” são aqueles em que a quantia em jogo é sempre a mesma, não depende de quantos jogadores estão ativos. Para se qualificar para o jackpot, temos que fazer a aposta máxima e assim que o pote for entregue, o prêmio sempre volta ao mesmo.

Os jackpots progressivos são aqueles em que o prêmio cresce pouco a pouco de acordo com os giros dos outros jogadores. Quanto mais jogadores ativos houver e quanto maior a quantia apostada, mais o prêmio da máquina cresce. Assim que o prêmio for concedido, ele é zerado e acumulado novamente a partir de 0, portanto, é conhecido como jackpot progressivo. Podemos levar barcos de 10, 100, 1.000, 100.000 ou um milhão de euros.

As máquinas caça-níqueis clássicas permitirão que você ganhe quantias muito mais baixas do que as caça-níqueis online com jackpot progressivo. Em um caça-níqueis tradicional, o valor que você pode ganhar geralmente está vinculado ao valor que você aposta.

Além disso, é importante notar que a aposta mínima para jogar em uma máquina caça-níqueis progressiva será maior do que a exigida em uma máquina caça-níqueis tradicional. Esta é uma das condições para aceder a este jogo e obter lucro.

Fora isso, não há diferenças notáveis: as regras do jogo são as mesmas das slots online tradicionais.

Em qualquer caso, o comportamento dos potes é imprevisível, nunca se sabe quando pode cair, e isso é uma das coisas que os jogadores mais gostam. Agora que você conhece as diferenças, pode escolher o jackpot que melhor se adapta às suas preferências e tentar a sorte.