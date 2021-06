Vereador Nitinho participa de audiência sobre uso medicinal da Cannabis









07/06/21 - 14:18:30

O presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Josenito Vitale, Nitinho (PSD), participou, na manhã desta segunda-feira, 7, da Audiência Pública sobre o cultivo da Cannabis Sativa para uso medicinal promovida pelo vereador Ricardo Vasconcelos (Rede). Transmitida ao vivo pela TV Câmara, o encontro possibilitou um debate amplo sobre as questões relacionadas ao tema, incluindo a participação do deputado federal sergipano Fábio Mitidieri (PSD), que é autor do PL 399/2015.

Nitinho ressaltou a competência e preparo dos convidados participantes da audiência. “Este é um debate muito sério, com posicionamentos muito claros e é fundamental sempre seja assim. A intenção do nosso deputado é clara: a utilização da Cannabis de forma medicinal. Mas sabemos também a questão criminosa que ronda a utilização de drogas e afeta diretamente a nossa sociedade”, pontua.

O parlamentar lamenta a situação do tráfico de drogas no país, mas se mostra a favor da utilização medicinal. “Isso fará a diferença na vida de muitas famílias que convivem com problemas de saúde graves. Quero parabenizar todos os envolvidos nessa ampla discussão. Dá para ver como estudam sobre o tema e como estão preparados. Torço para a aprovação do PL”, destaca.

Audiência Pública

Além dos parlamentares aracajuanos, estiveram presentes no debate os deputados federais Fábio Mitidieri (PSD/SE) e Diego Garcia (Podemos/PR), a vereadora de Recife, Michele Collins, o delegado do Departamento de Narcóticos (Denarc) André Davi, o médico especialista em neurociência, Pedro Mello e o membro da associação sergipana de psiquiatria Antônio Aragão.

Foto Gilton Rosas

Por Martha Mendonça