À espera do cavalo selado









08/06/21 - 08:34:39

Por Adiberto de Souza *

Muita gente que pretende disputar as eleições de 2022 alimenta a esperança de um cavalo selado aparecer em sua porta. Estes pré-candidatos sonham em repetir a façanha do delegado Alessandro Vieira (Cidadania), eleito senador em 2018, para surpresa até dele mesmo. No pleito passado, a também delegada Danielle Garcia montou num cavalinho aprumado, conseguiu galopar até o segundo turno, porém foi ultrapassada na reta de chegada pelo alazão de Edvaldo Nogueira (PDT), reeleito prefeito de Aracaju com algumas cabeças de vantagem. A exemplo das duas últimas eleições, a internet deverá fazer a diferença em 2022. Portanto, os candidatos majoritários que inovarem na disputa pela simpatia do eleitor terão mais chances de vitória. E é aí que aparece o misterioso cavalo selado, pronto para servir de montaria aquele ou aquela que melhor se adaptar ao novo jeito de fazer política. Por outro lado, o candidato que não souber usar o palanque virtual e não conseguir se defender dos ataques adversários, dará com os burros n’água. Quem viver, verá!

Pires nas mãos

O reitor da Universidade Federal de Sergipe, professor Valter Joviniano Filho, está torcendo para o Ministério da Educação desbloquear 13,8% dos recursos aprovados para a instituição. Segundo ele, além dessa grana, o MEC cortou R$ 20 milhões do orçamento total da UFS para este ano. Somadas, essas duas maldades do governo Bolsonaro representam a bagatela de R$ 32 milhões. Aqui pra nós, já está mais do que na hora de a comunidade universitária começar a fazer balbúrdia. Crendeuspai!

Vem aí a Sputnik V

O governo de Sergipe vai importar 46 mil doses da Sputnik V, vacina contra a covid-19 produzida na Rússia. O executivo sergipano aguarda apenas a publicação oficial da decisão da Anvisa autorizando a transação. Em março passado, o governo estadual assinou o contrato com o Fundo Soberano Russo para comprar 400 mil doses da Sputnik, porém só foi autorizado pela Avisa a adquirir 46 mil doses. É pouco, mas já ajuda no combate à convid-19. Aff Maria, como ajuda!

E a reforma política?

Quando será que o Congresso vai se debruçar sobre a tão prometida reforma política? Enquanto isso não ocorrer, persistirão os elevados índices de abstenção nas eleições. A recusa de parte da população em ir às urnas é uma reação às bodegas em que se transformaram os partidos. Seus ‘donos’ enxergam o eleitor como simples mercadoria. Lamentavelmente, ainda existem aqueles que condenam a reação popular contra a malandragem dos políticos. Quem age assim deseja que tudo continue como está para seguir se locupletando. Só Jesus na causa!

Baculejo matinal

A Polícia Federal amanheceu hoje prendendo gente no interior de Sergipe e da Bahia. Visando desarticular uma quadrilha especializada em explodir agencias bancárias, a PF e a Polícia Civil cumpriram oito mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão em Carira, Salvador e Jacobina. As investigações em torno da ação dos acusados começaram em setembro de 2020, após as explosões das agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal em Carira. Danôsse!

Pão e água

É grande a queixa dos políticos ainda não beneficiados com cargos na Prefeitura de Aracaju. Maior prova disso é o vídeo que está circulando nas redes sociais mostrando o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) prometendo o “melzinho na chupeta” das lideranças do Republicanos. O vídeo mostra o pedetista na sede do Partido dizendo que “quem ganhar vai assumir a Câmara, mas quem perder não ficará desamparado”. Apesar da promessa, a legenda liderada pelos pastores Heleno Silva e Jony Marcos continua a pão e água. Crendeuspai!

Os três pês

Alguém sabe quantos condenados com graves problemas de saúde permanecem enclausurados nas desumanas penitenciárias? Taí uma informação que interessa a muitos poucos, até porque sentenciado deixa de ser visto como ser humano para ser tratado pior do que cão sem dono. Lamentavelmente, no Brasil só vai e permanece na cadeia preto, pobre e prostituta. Desconjuro!

PT vai à luta

Sergipe está entre os estados onde o PT terá candidato próprio ao governo. Pelo menos é o que revela a jornalista Camila Mattoso em sua coluna na Folha de S. Paulo. A coleguinha se fundamentou em informações passadas pelo secretário nacional de comunicação do PT, Jilmar Tatto, e por Gleisi Hoffmann, presidente nacional do partido. Camila revela, ainda, que em outros estados os petistas devem apoiar candidaturas de legendas aliadas, visando o fortalecimento de palanques para o projeto de retorno de Lula ao Planalto. Então, tá!

Com Bolsonaro

E quem se reuniu, ontem, com o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi Marcos Pinheiro, presidente da Associação Comercial e Empresarial de Sergipe. Ele e outros 50 empresários participaram, no Palácio do Planalto, do encontro com o presidente para discutir a economia brasileira. Pinheiro sugeriu ao ministro Paulo Guedes que facilite o acesso ao crédito, principalmente para os empreendedores. Ah, bom!

De olho na vice

O DEM anda de olho graúdo na vice-governadoria de Sergipe. Reunidos ontem, a senadora Maria do Carmo Alves e o presidente estadual do partido, José Carlos Machado, disseram que o DEM deseja participar de uma chapa majoritária com um candidato a vice ou ao Senado. Comenta-se nas esquinas de Sergipe que dona Maria do Carmo pode ser candidata a vice, numa chapa que tenha o ex-deputado federal André Moura (PSC) como postulante à única vaga para o Senado. Marminino!

Recorte de jornal

Publicado no jornal O Maruinense, em 7 de junho de 1891.

* É editor do Portal Destaquenotícias