ALESE RECEBE VISITA DOS SECRETÁRIOS DE ESTADO DA SAÚDE E DA FAZENDA









08/06/21 - 10:40:35

No próximo dia 17, a Assembleia Legislativa de Sergipe receberá a visita da secretária de Estado da Saúde Mércia Feitosa. Na ocasião, a gestora participará da sessão mista e apresentará aos deputados, dados da pasta relacionados ao terceiro quadrimestre de 2020, além de esclarecer as ações do Governo do Estado em relação a Covid-19 a exemplo do combate e medidas de prevenção à doença.

Em 22 de junho, o secretário da Fazenda Marco Antônio Queiroz, apresenta aos deputados estaduais um balanço financeiro do estado relacionados ao período de janeiro a abril de 2021 e estimativas do governo quanto ao orçamento econômico para Sergipe.

As duas reuniões serão transmitidas ao vivo pela TV Alese canal 5.2 e também no Facebook e Youtube da Assembleia Legislativa de Sergipe.

Foto: Jadilson Simões

Por Júnior Matos