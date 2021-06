Audiência Pública: Pastor Diego promove debate sobre saúde emocional nas escolas









Na sessão plenária desta terça-feira, 8, o vereador Pastor Diego (PP) fez um convite aos colegas parlamentares e a toda sociedade aracajuana para participarem da Audiência Pública com o tema: “A Criação do Programa de Desenvolvimento da Saúde Mental e Emocional na Rede de Ensino Municipal da Cidade de Aracaju”, referente ao Projeto de Lei 76/2021 de autoria dele. O evento, que acontece no próximo dia 11 de junho, às 9 horas, será transmitido pelo canal da Câmara Municipal de Aracaju (CMA) no Youtube.

“Vamos debater sobre a saúde emocional nas escolas nesse período de pandemia e pós pandemia porque nós viveremos os reflexos disso durante muito tempo. E os professores e alunos vão precisar de cuidados com a saúde emocional deles”, frisou o vereador, ao ressaltar que estudos apontam que adolescentes de sete a 14 anos de idade estão enfrentando problemas emocionais nas escolas, praticando automutilação e sofrendo de ansiedade e depressão.

“Infelizmente muitos jovens também estão tentando tirar a própria vida, essa é uma realidade dentro do nosso sistema de Educação. Então sexta-feira teremos uma audiência muito especial para tratar desse tema. Vamos receber profissionais capacitados para explanar o assunto”, destacou. Segundo o Pastor Diego, na Audiência Pública também será analisada a Lei Federal que já está em vigor, que determina que cada Município tem que ter em seu quadro efetivo psicólogos e assistentes sociais para poder colaborar no cuidado com a saúde emocional de estudantes e professores dentro das escolas.

Fatores

Ansiedade, depressão, dificuldades dentro de casa para conseguirem acompanhar as aulas online, evasão escolar, afastamento dos professores das salas de aula são alguns dos fatores, principalmente neste período de pandemia, que, segundo o vereador Pastor Diego, motivaram a criação do Programa de Desenvolvimento da Saúde Mental e Inteligência Emocional nas escolas públicas de Aracaju.

Covid-19

A falta de vagas de leitos de internamento de pacientes com Covid-19 nos hospitais das redes públicas e privadas de Aracaju é outro tema que preocupa o vereador Pastor Diego, segundo uma dos pronunciamentos dele na sessão plenária desta terça-feira. “Eu sou procurado com relação a isso e muitas vezes não sei o que fazer. Então nosso pedido à população é que fique em casa, faça sua parte, só saia quando necessário e apelo aos governos estadual e municipal para que a gente possa se ajudar para tomarmos providências no sentido de minimizar essa situação”, disse ele.

