Banco de Leite Humano doa mimos como gesto de carinho para colaboradores da MNSL









08/06/21 - 13:59:30

As profissionais do Banco de Leite Humano Marly Sarney, Bárbara Reis (coordenadora), Magda Doria (gerente) e Miriam Duarte Barros (nutricionista) estiveram na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes para entregar para os servidores, em todos os setores da unidade, mensagens de autoestima, um “mimo” que denominaram como “Potinhos de Amor”.

A gerente e enfermeira do Banco de Leite Marly Sarney, Magda Dórea, observou que a ideia surgiu por conta da realidade do atual momento pandêmico, tanto da equipe do banco de leite como dos demais trabalhadores da área de saúde. “Tivemos essa ideia de usar os potes que não servem para a pasteurização, e fizemos isso para ser um mimo. A intenção é ofertar um pouco de acolhimento e divulgar a doação de leite humano”, afirma Magda.

O assistente Administrativo Geison Junior de Souza Lessa, lembrou que o serviço proporcionou aos colaboradores, de forma carinhosa e descontraída, a oportunidade de autorreflexão por meio das mensagens inspiradoras contidas nos potinhos. “Pensamos nessas mensagens para os profissionais da área, na intenção de passar esperança para toda a equipe”, disse a nutricionista do Banco de Leite Humano Marly Sarney, Miriam Duarte Barros.

Andreia Mendonça trabalha no Núcleo de Interno de Regulação, ela lembrou que diante do momento de isolamento e de falta de contato afetivo, esse pote com várias mensagens é uma forma de demonstrar carinho. “O banco de leite já transmite essa mensagem de doação de amor porque doar leite é doar amor, é doar vida. Com essas mensagens estamos alimentando o nosso emocional”, assevera..

Para o gerente Administrativo, Nilton Cesar Santos Dias, o que está escrito no potinho possibilita relembrar que a pandemia trouxe mudanças, mas não se pode esquecer que tem gente que precisa da doação. “Acredito muito que isso tem o dedo de Deus. Sobre a mensagem costumo sempre dizer que o que você joga no mar, recebe de volta. Se você é grato por tudo o que você ganha, que exerce, o melhor volta para você. Toda a equipe do banco de leite está de parabéns com essa iniciativa”, concluiu Nilton.

Fonte e foto assessoria