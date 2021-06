Barra e Celi assinam compromisso para priorizar a contratação da mão de obra local









08/06/21 - 08:42:31

Gerar emprego e renda é um dos objetivos da gestão do prefeito de Barra dos Coqueiros, Alberto Macedo. Por isso, o gestor abre diálogo com os empresários para viabilizar novas oportunidades para o povo barracoqueirense. Na segunda-feira, 7, Alberto Macedo recebeu a visita do empresário do Grupo Celi, Luciano Barreto. Eles assinaram um documento que prioriza a contratação de mão de obra local na construção dos novos empreendimentos da construtora Celi na cidade de Barra. “Dia muito importante para o município, porque estamos recebendo aqui mais um empreendimento da Celi que trará emprego e renda para o nosso povo. Isso é um dos maiores objetivos da nossa gestão, conseguir empregos para que as famílias tenham mais dignidade. E esse investimento contribuirá muito para o desenvolvimento do nosso município”, enfatiza o prefeito Alberto Macedo.

De acordo com o empresário do Grupo Celi, Luciano Barreto, a construção civil é quem gera mais emprego. “Além do emprego que é gerado, da melhoria da renda e da qualidade de vida dos nossos colaboradores, eles também constroem habitações que é o sonho de toda a família. E a Barra tem interesse de atrair investimentos. É o que faz o município se desenvolver. E a Celi trará investimento com o início do nosso quarto empreendimento na Barra dos Coqueiros. Parabenizo a equipe da Celi e a prefeitura porque foi um esforço conjunto que permitiu um documento tão complexo ser elaborado e aprovado em tão pouco tempo. Parabéns ao prefeito Alberto Macedo”, ressalta o empresário Luciano Barreto.

Também participaram do ato A secretária municipal de Governo, Taline Matias, e o secretário municipal de Obras, Sóstenes Rolemberg.

Empreendimento

O gerente de novos negócios da Celi, Lúcio Barbosa explica que a área total dos novos empreendimentos é de aproximadamente 350 mil metros quadrados. “O primeiro condomínio será de casas residenciais de dois e três quartos. Ele ocupará uma área de 150 mil metros quadrados da área total. Serão aproximadamente 391 casas e o lançamento desse projeto será no início do segundo semestre. Já temos um número significativo de cadastros desse empreendimento diferenciado. Nossa expectativa é que seja um sucesso”, avalia o gerente de negócios da Celi, Lúcio Barbosa.

Foto assessoria

Por Andréa Oliveira