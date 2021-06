BNB e CNC assinam acordo de cooperação para comércio, serviços e turismo









08/06/21 - 10:03:00

Em Sergipe, ações estão programadas para setores têxtil e de confecções em Itabaianinha e Tobias Barreto, além de reforço no trade turístico local. Em dois anos, foram aplicados R$ 346,9 milhões em municípios sergipanos

O Banco do Nordeste e a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) assinaram acordo de cooperação técnica com objetivo de oferecer produtos de crédito, investimento, capital de giro, Cartão BNB, dentre outros produtos, aos sindicatos e às federações do Sistema de Representação Sindical desses setores e filiadas à CNC. A medida, extensão do acordo pré-existente entre as duas instituições, garante as vantagens da parceria por mais dois anos.

O evento, em formato virtual, contou com a participação do presidente do BNB, Romildo Rolim, e do presidente da CNC, José Roberto Tadros, assim como de parceiros das duas instituições e de convidados.

O acordo, que beneficia entidades filiadas à CNC de toda área de atuação do Banco (os nove estados da Região e o norte de Minas Gerais e do Espírito Santo), abrange ainda a divulgação sistemática das políticas, formas de atuação e portfólio de produtos e serviços do BNB.

Entre as linhas de crédito ofertadas para o setor do comércio, destacam-se o FNE Sol e o FNE Inovação, que contribuem para a sustentabilidade ambiental, a redução de custos das empresas e o fortalecimento da competitividade.

Além disso, a cooperação técnica inclui a realização de pesquisas relacionadas com o setor do Comércio, Turismo e Serviços, com a participação de pesquisadores do Escritório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste (Etene), órgão do Banco ao qual os investigadores da CNC passam a ter acesso para fins de realização de trabalhos conjuntos.

Consultorias, cursos, treinamentos, aperfeiçoamentos, especialização, seminários e palestras, entre outros eventos, fazem parte do Acordo, como forma de fortalecer a capacitação das empresas por parte do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) e a promoção da cultura regional e das artes, por meio do Serviço Social do Comércio (Sesc).

Resultados

No período de vigência do acordo entre BNB e CNC, de junho de 2019 a maio de 2021, o Banco do Nordeste contratou, com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), 61.299 operações de crédito, no valor de R$ 6,44 bilhões, beneficiando empreendedores de pequeno porte, pequeno-médio, médio porte, microempresas e microempreendedores individuais dos setores objeto do acordo.

Desse total, no mesmo período, 3.150 operações de crédito, equivalentes a R$ 346,9 milhões, foram realizadas no estado de Sergipe.

Comparativamente, antes do acordo, de junho de 2017 a maio de 2019, as aplicações alcançaram R$ 4,78 bilhões, para o total de 51.594 operações de crédito, das quais 2.611 (R$ 233,6 milhões) especificamente nos municípios sergipanos.

Ações em Sergipe

Desde o ano de 2019, foram realizados em Sergipe dois eventos e seis reuniões com representantes do Banco do Nordeste e da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-SE), no âmbito da parceria com a CNC. As ações contaram com participação de dirigentes dos sindicatos filiados, nos municípios de Aracaju e Tobias Barreto.

O próximo passo é a implantação do Programa de Desenvolvimento Territorial (Prodeter) voltado para os setores têxtil e de confecções, nos municípios de Itabaianinha e de Tobias Barreto, e no setor de turismo em cidades locais, para ampliar a parceria existente e gerar oportunidades para o trade turístico.

Fonte BNB