Campanha de vacinação avança e 4.058 aracajuanos são imunizados nesta segunda









08/06/21 - 06:16:28

Seguindo o calendário de vacinação contra a covid-19, a Prefeitura de Aracaju, por meio da por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), garantiu nesta segunda-feira, 7, a imunização de 4.058 cidadãos. O cronograma contemplou aracajuanos com 57 anos nascidos entre janeiro e junho, e profissionais da Educação que atuam do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental e os que atuam no Ensino Médio.

Entre os vacinados, 2.815 receberam a primeira dose e outras 1.243 a segunda dose, completando o ciclo de imunização. Com as novas doses aplicadas, sobe para 25,63% o total de aracajuanos imunizados.

Entre o novo grupo de pessoas que podem receber a imunização está Cláudio Santana, 57 anos, que ficou bastante emocionado.

“Receber a vacina é uma coisa fantástica, estou emocionado. Espero que em breve todos possam sentir isso”, diz.

O desejo de que todos possam acessar a imunização o mais breve possível também foi demonstrado por Ubirajara Lopes, 57 anos.

“Essa vacina é muito importante. Finalmente chegou a minha hora. Só tenho que agradecer a Deus e aos profissionais da saúde. Estava muito preocupado com essa pandemia, mas consegui ficar bem. Agora é torcer para todo mundo possa se vacinar também”, afirma.

No caso de Cristiane Costa, 57 anos, a imunização tem um significado ainda maior, o renascimento da esperança em derrotar a pandemia.

“Na verdade, hoje fui tomada por um sentimento de gratidão, e uma esperança de que todos possam ser vacinados assim como eu, tanto aqui em Aracaju, quanto no Brasil e no mundo”, ressalta.

Cronograma

Seguindo com a campanha de vacinação, nesta terça-feira, 8, será a vez dos aracajuanos de 57 anos nascidos entre os meses de julho e dezembro.

Na quarta-feira, 9, a vacinação avançará para os aracajuanos de 56 anos nascidos entre janeiro e junho, e na quinta-feira, 10, para os que nasceram de julho a dezembro.

Já na sexta-feira, 11, recebem a primeira dose da vacina os cidadãos de 55 anos. No sábado, 12, serão imunizados aqueles que têm 54 anos e aniversariam entre janeiro e junho. Para finalizar este grupo, no domingo, 13, serão vacinados os aracajuanos, também de 54 anos, nascidos entre julho e dezembro.

No que diz respeito aos profissionais da educação, até quarta-feira seguem sendo vacinados aqueles que atuam do 3º ao 9º ano do Ensino Fundamental. Já de quinta, 10, ao domingo, 13, serão imunizados os que trabalham com alunos do Ensino Médio. Para se vacinar, os educadores precisam se cadastrar no “VacinAju”, com a apresentação da documentação que comprove o vínculo com a unidade de ensino na qual atuam.

Foto: Marcelle Cristinne