Covid-19: Vereadores de Umbaúba pedem aceleração na imunização da população









08/06/21 - 14:48:45

Na manhã desta terça-feira, 08, os vereadores da Câmara Municipal de Umbaúba se reuniram para a realização da 23° Sessão Ordinária de 2021. Como medida no enfrentamento ao Covid-19, os parlamentares estão mantendo o distanciamento social em suas bancadas e o acesso da população nas sessões continua suspenso.

Na abertura dos trabalhos, o vereador Moisés Augustinho (CIDADANIA), subiu à tribuna e parabenizou o Poder Executivo pelo processo de vacinação que vem sendo realizado no Município, através da Secretaria Municipal de Saúde. Moisés aproveitou e cobrou que a vacinação também fosse feita aos finais de semana, visando abranger o maior número de pessoas possíveis e alertou que para que a imunização seja completa, todos os umbaubenses precisam tomar as duas doses. “Se tem vacina, só pode parar quando faltar as doses”, frisou.

O presidente da Casa, Augusto Prado (MDB), concordou com a cobrança do vereador Moisés e destacou que é possível acelerar a vacinação, e que avance também a idade de forma decrescente, como vem sendo feito em outros municípios. “Vacinar aos finais de semana desafoga a fila de vacinação, porque nos finais de semana tem menos movimento, se está sobrando doses, temos que acelerar a faixa etária”, cobrou.

Na pauta de votação, foram colocadas a Indicação n°. 78 de 27/2021, de autoria do vereador Gilson Bispo (PT), que solicita ao Poder Executivo medidas cabíveis possíveis que proporcione a colocação de uma tenda e cadeiras defronte a instituição Bancária Caixa Econômica, no Município; A indicação n°. 79 de 77/2021, de autoria do vereador Moisés Augustinho, que solicita ao Poder Executivo medidas cabíveis que proporcione a contratação de bombeiros civis para atuar no âmbito do Município.

Ainda na sessão, foi votada uma indicação do vereador José Ailton Hermenegildo (MDB), a de n°. 80 de 27/2021, que sugere ao Poder Executivo respeitando a legislação vigente, medidas que proporcione políticas públicas para vacinação dos profissionais de transporte municipal e intermunicipal de passageiros no âmbito do Município de Umbaúba, bem como, de outros profissionais que atuam na esfera do transporte municipal e intermunicipal de passageiros, tais como motoristas, cobradores, funcionários, diretores e correlatos, no intuito de serem imunizados contra a Covid-19.

A próxima sessão será realizada na próxima terça-feira, 15, às 10h, com transmissão ao vivo através na página do Facebook @camaramunicipaldeumbauba.

TEXTO E FOTO: ASCOM/CMU