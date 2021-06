DEFESA CIVIL DE ARACAJU MONITORA INSTABILIDADE CLIMÁTICA EM TODA A CIDADE









08/06/21 - 16:35:57

Na manhã desta terça-feira, 8, houve registro de pancadas de chuva em diversas regiões da capital sergipana. A instabilidade climática, apensar de não ter gerado ocorrências, foi monitorada pelas equipes da Prefeitura de Aracaju. Ao longo de todo o dia, a Secretaria da Defesa Social e da Cidadania (Semdec), através da Defesa Civil, mantém atenção, especialmente para áreas de risco.

De acordo com o monitor de intensidade das chuvas, em Aracaju, o acumulado foi de 36,1 milímetros (mm) nas últimas 24h, sendo registrados 25 mm nas últimas 6h, até as 14h. “As chuvas se concentraram, em sua maior parte, na zona Norte”, pontuou Sílvio Prado, coordenador da Defesa Civil de Aracaju.

Pontos estratégicos da cidade foram verificados, de maneira preventiva. “Percorremos todos os bairro onde há risco de deslizamento de terra ou inundação, como os bairros Lamarão, Soledade, Porto Dantas e Japãozinho. Também verificamos alguns canais, como o do Jardim Bahia”, indicou o coordenador.

Silvio salienta que no mês de junho, historicamente, há ocorrências de chuvas, por isso, o monitoramento será intensificado durante todo o mês. “Nossa atuação ocorre de forma a proporcionar uma rápida resposta diante das necessidades que venham a surgir, especialmente nas áreas mais vulneráveis”, frisou.

Em caso de possíveis riscos, a população pode acionar a Defesa Civil através do número emergencial 199, que funciona 24h, em todos os dias da semana. Além disso, é possível receber alertas emitidos pelo órgão. Para isso, basta enviar uma mensagem SMS para o número 40199, e inserir no campo do texto o número do CEP da localidade sobre a qual deseja receber a informação. O serviço é gratuito.

Fonte e foto AAN