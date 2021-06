Denarc prende traficante com cinco quilos de maconha tipo skank em bairro de Aracaju









08/06/21 - 05:42:46

Equipes do Departamento de Narcóticos (Denarc) prenderam na tarde desta segunda-feira (07) um traficante em uma residência no conjunto Médici, em Aracaju. Investigações do Denarc levantaram informações que chegaram a Antônio Aparecido Rocha Chaves, 30 anos. O mesmo traficante já tinha sido preso em novembro do ano passado, também por tráfico de drogas.

No momento do flagrante, os policiais do Denarc apreenderam cinco quilos e meio de maconha do tipo skank, aquela considerada em meio aos traficantes e usuários como a maconha de alta teor de efeito concentrado. Também balanças de precisão foram apreendidas.

O detalhe é que o traficante foi flagrado com a droga em novembro do ano passado, transportando dois quilos e meio de haxixe. Na ação de hoje, ele foi localizado com uma tornozeleira eletrônica. As investigações serão mantidas no sentindo de localizar outros envolvidos com o crime. A Polícia Civil reforça que denúncias pelo 181 são fundamentais para trabalho de combate ao tráfico dos investigadores.

Prisão por roubos – Em 2015, Antônio Aparecido e um comparsa, em posse de arma de fogo, tentaram roubar um cidadão que se dirigia ao veículo, após sair de uma academia, no bairro Atalaia. Para a surpresa da dupla, a vítima era um PM, que reagiu e iniciou uma troca de tiros. O traficante preso nesta segunda-feira, foi alvejado na época na região da cintura e o outro fugiu com a arma.

Ele não esboçou reação, autorizando, inclusive, a entrada das autoridades policiais na casa, onde foram encontrados: um revólver calibre 32, com três munições; um veículo Gol, de cor prata, com placas KYS-4424, com restrição de roubo/furto; uma máquina de prensa, utilizada para placas fazer placas veiculares; 15 placas de veículos, com suas respectivas numerações abertas, pois provavelmente se tratavam de placas clonadas; diversos lacres de segurança e controle do Detran; certa quantidade de substância análoga à maconha e uma quantidade de pó branco, semelhante à cocaína, e um veículo Corolla, de cor preta e placas NYT-5241, do Estado da Bahia, que havia sido roubado no mesmo dia.

Fonte e foto SSP