Deputado Luciano Bispo sobre leitos de UTI em Sergipe: “essa não é uma discussão política, mas uma questão técnica”









08/06/21 - 15:24:21

O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado estadual Luciano Bispo (MDB), foi entrevistado na manhã dessa terça-feira (8) pelo radialista e também deputado Gilmar Carvalho na FM Jornal quando respondeu a vários questionamentos sobre a instalação de mais leitos de UTI contra a covid-19, pelo governo do Estado, no município de Itabaiana.

Na oportunidade, Luciano Bispo destacou o empenho do poder Legislativo como um todo para ajudar o Executivo no enfrentamento ao vírus, como também sua luta, e dos deputados Maria Mendonça (PSDB), Talysson de Valmir (PL) e do próprio Gilmar Carvalho para tentar garantir mais leitos de UTI para Itabaiana, e uma melhor assistência para o povo daquele município.

Luciano explicou que o Estado já disponibilizou 10 leitos de UTI, pontuou que vários estudos estão sendo realizados, mas reconheceu que há um problema estrutural. “Os pacientes com covid-19 precisam de um tratamento diferenciado para que a doença não se agrave e para que o paciente não precise ser entubado. Tudo tem que ser feito com cuidado, tecnicamente e com responsabilidade”.

O presidente da Alese entende que esse combate ao covid-19 requer o envolvimento de todos os poderes e, sobre o caso de Itabaiana, ele defendeu que a gestão municipal contribua no enfrentamento, garantindo o atendimento para os casos iniciais de infectados com o vírus, até para evitar a superlotação do Hospital Regional. “Sobre os leitos de UTI não há má vontade do governador ou da Secretaria de Saúde. Há sim uma dificuldade técnica”.

“Essa não é uma discussão política, mas uma questão técnica. Tenho o maior respeito pela vida das pessoas. Nós não estamos de braços cruzados! Não é questão nem de falta de vontade dos políticos e nem de fraqueza do poder público. Os deputados estaduais trabalham muito e têm cobrado sim. Agora a gente tem que respeitar questão da parte técnica”, completou o presidente da Alese.

Por Habacuque Villacorte