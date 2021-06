DIRIGENTES DO DEM TEM ENCONTRO VISANDO PLEITO ELEITORAL 2022 EM SERGIPE









08/06/21 - 06:35:14

Ocorreu na manhã desta segunda-feira, 7, o encontro do Presidente Estadual do Democratas, José Carlos Machado juntamente com a senadora Maria do Carmo, o ex-deputado estadual Luciano Nascimento e a jornalista Ana Alves. As conversas giraram em torno das eleições 2022.

“Ficamos de viabilizar uma chapa de candidatos a Deputados Estaduais e Federais e trabalharmos também para que o DEM possa participar de uma chapa majoritária, ou candidato a vice-governador ou ao senado da república”, frisou Machado.

Por fim, ele informa que até agora, não há definição do partido sobre alianças para a chapa majoritária, mas, no decorrer dos próximos meses, decidiremos o melhor para o partido. “Em nome do DEM, prometo luta e trabalho. O ACM Neto tem um discurso muito claro: ele acha que está na hora de recuperar o prestígio dos democratas, sobretudo no Nordeste”.

Foto assessoria

Por Abrahão Crispim