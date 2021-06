Estado segue no esforço para abrir novos leitos de UTI para enfrentamento da Covid-19









08/06/21 - 06:05:27

O governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES) vem trabalhando incansavelmente com objetivo de abrir mais leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para pacientes com a Covid-19. Nesta segunda-feira, 07, a secretária de Estado da Saúde, Mércia Feitosa, acompanhada de sua equipe técnica, visitou o Hospital São José.

A equipe conheceu a estrutura física que o hospital pretende ampliar e verificou detalhadamente as instalações para pacientes Covid, área que, no momento, passa por adequações. Além disso, em reunião, foi dialogado com o coordenador geral do Hospital São José, Fulvio Leite, assuntos como a parte elétrica da UTI, equipamentos disponíveis e adequados para assistência aos pacientes e a contratação de profissionais de saúde pela unidade.

Conforme o avanço dos casos, o Governo do Estado segue no esforço de ampliar a assistência aos pacientes infectados pelo novo coronavírus e a Secretaria de Saúde vem, gradativamente, abrindo novos leitos. No mês passado, oito leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusivos para assistência aos pacientes infectados com o coronavírus foram abertos no Hospital e Maternidade Santa Isabel.

No mês de março, início da segunda onda da Covid-19, o Estado conseguiu abrir 48 novos leitos de UTI na rede pública, saltando de 172 para 220.

Outros 18 leitos de UTI foram abertos no Hospital Regional Amparo de Maria, em Estância, aumentando, na unidade, a oferta para 39 leitos de UTI exclusivos para pacientes diagnosticados com a Covid-19.

A Secretaria de Estado da Saúde também abriu mais 4 leitos de UTI no Hospital Nossa Senhora Conceição, em Lagarto. A Unidade saiu de 10 para 14 leitos. Outros 16 novos leitos de UTI, exclusivos para pacientes com a Covid-19, foram implantados em hospitais parceiros, sendo seis no Hospital da Polícia Militar e dez no Hospital Cirurgia.

Foto: Valter Sobrinho

ASN