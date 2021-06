Estratégia de marketing é tema de palestra no Ser Educacional









08/06/21 - 10:47:08

Curso de pós-graduação em Marketing Digital recebe Rallyson Chaves para explicar estratégias que fizeram da ex-BBB um sucesso nas redes

Por Aline Malta

O Ser Educacional mantenedor da UNINASSAU, UNAMA, UNIJUAZEIRO, UNIFACIMED, UNG, UNIVERITAS, UNINORTE, UNESC, UNIFASB e UNINABUCODIGITAL promove a aula magna do curso de Marketing Digital. O evento foi dividido em dois dias, o primeiro dia aconteceu no último dia 2, com o tema: Crossmedia no Mundo Criativo do Conteúdo Digital, e o segundo dia de aula será transmitido na próxima quarta-feira (09), no mesmo horário, com o tema: As Estratégias do Marketing Digital da Vencedora do BBB21, Juliette Freire.

O evento é voltado para os estudantes e profissionais de comunicação e visa promover o aprendizado e aprimorar técnicas usadas atualmente nas redes sociais que podem alavancar a gestão das mídias digitais do cliente. E um dos cases de sucesso atualmente é o “boom” repentino que transformou a vencedora do Big Brother Brasil 21, Juliette Freire, em um fenômeno mundial em pouco tempo, saindo da casa dos 3 mil seguidores para 30 milhões, sendo a ex-BBB mais seguida do Brasil e batendo vários recordes em números de curtidas na plataforma.

Rallyson Chaves, Social Media e Community Manager da Juliette Freire é um dos convidados da Aula Magna para explicar, na prática, as estratégias usadas para obter tanto sucesso e transformar uma anônima em celebridade, faturando milhões em campanhas publicitárias e tendo uma legião de fãs e seguidores.

Para Mônica Queiroz Cintra, coordenadora do Núcleo de Gestão dos cursos de Pós-graduação e responsável pelo evento, a importância de abordar esse tema na Aula Magna vai muito além dos números impressionantes. “Convidamos profissionais de Gestão e Marketing para participar, transmitir e agregar conhecimento para os participantes. O evento trará muito conteúdo e uma nova visão sobre Estratégias, Conteúdo Digital, Mapeamento de Performance Digital e, claro, vamos explorar todo o case de sucesso do time digital da Juliette Freire”, afirma.

As inscrições podem ser feitas pelo site conheca.sereducacional.com/evento-marketing-digital e os inscritos receberam o link de acesso para assistir as aulas por e-mail. Ao final do curso os participantes receberão um certificado de participação.

Programação do evento:

DIA 02/06

Rodrigo Vieira: Jornalista e diretor de Marketing da Rede Liberal, afiliada da Rede Globo no Pará;

Mônica Queiroz Cintra: coordenadora do Núcleo de Gestão dos Cursos da Pós-Graduação do Ser Educacional, mediadora no primeiro dia do evento.

DIA 09/06