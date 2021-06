Fabiano participa de reunião com dirigentes do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe









08/06/21 - 16:46:58

Por meio de reunião virtual, o vereador Fabiano Oliveira (PP) esteve reunido com dirigentes do Conselho Regional de Contabilidade de Sergipe (CRCSE) e com o secretário Municipal de Finanças de Aracaju, Jefferson Passos. Na pauta foram apresentados os problemas enfrentados pelos profissionais da contabilidade no que se diz respeito a emissão de taxas no processo de abertura e alteração de empresas para liberação de alvará de funcionamento.

Fabiano elogiou o trabalho do secretário e disse acreditar no diálogo para entendimento das demandas que estão sendo pleiteadas pelo Conselho. “Foi gratificante participar da reunião, e eu tenho certeza no entendimento entre todos os envolvidos. A gestão municipal não está medindo esforços para diminuir as dificuldades que estão sendo enfrentadas pelos profissionais”, pontuou.

Jefferson Passos reforçou a criação do canal direto entre o Conselho e a prefeitura com a finalidade de estreitar as relações e solucionar possíveis conflitos decorrentes.

Também estiveram presentes na reunião: Vanderson Melo – Presidente do CRCSE; Jorge Luiz dos Santos- Vice-presidente de Fiscalização CRCSE; Jenilton Gomes – Ouvidor do CRCSE e o Senhor Jefferson Passos – Secretário Municipal de Finanças de Aracaju, Fabiano Oliveira- Vereador de Aracaju pelo partido PP, Márcio Sobral Porto – Assessor técnico e administrativo da SEMFAZ e Carlos Augusto Oliveira – Diretor de Tributos Mobiliários da Fazenda.

por Hivy Rhafaella