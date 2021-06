HELENO SILVA DEFENDE A PRORROGAÇÃO DO AUXÍLIO EMERGENCIAL









08/06/21 - 07:38:15

O ex-deputado federal Heleno Silva (REPUBLICANOS) vem acompanhando com preocupação o agravamento da crise social no país em virtude da pandemia. Para ele, o governo federal acerta ao discutir a prorrogação do Auxílio Emergencial por mais dois meses, hoje no valor de R$ 250,00 em quatro parcelas.

“Essa é uma necessidade clara e urgente, até que seja implementado o novo Bolsa Família, com reajuste de 50% e com cerca de 4 milhões de novos beneficiários. Medidas sociais continuam sendo necessárias até que a economia seja retomada, com empregos e distribuição de renda através do trabalho”, disse.

Para Heleno Silva, ainda há muitos desafios pela frente, principalmente no enfrentamento à fome, que não pode continuar sendo uma realidade no dia-a-dia de milhões de famílias brasileiras. “É preciso que os governos federal, estadual e municipal ajudem a população que está desempregada, passando fome, com ações que minimizem essa triste realidade”, reivindicou o ex-deputado.

Por Ascom/Republicanos