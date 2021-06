Hemose amplia atendimento ao público e funciona de terça a sexta no RioMar Aracaju









08/06/21 - 08:23:59

Centro de hemoterapia amplia atendimento ao público e funciona de terça a sexta no RioMar Aracaju

Com o objetivo de disponibilizar mais um espaço onde o cidadão possa realizar a doação de sangue e divulgar os serviços ofertados pelo Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), o centro de hemoterapia, em parceria com o Riomar Aracaju, amplia o atendimento ao público através de um posto de coleta instalado no segundo piso do shopping.

Para garantir total segurança aos voluntários e colaboradores, os atendimentos são feitos por agendamento, com acesso de dois doadores por vez. Também estão mantidos as normas e protocolos sanitários estabelecidos pelo Governo Estadual e Grupo JCPM, como aferição de temperatura, disponibilidade de álcool em gel e o uso obrigatório de máscara para ter acesso ao shopping.

Neste mês, o hemocentro realiza a campanha ‘Junho Vermelho: a sua atitude é essencial para salvar vida’, que visa levar ao conhecimento da sociedade a importância da doação de sangue como um ato contínuo, especialmente nos períodos de agravos da saúde pública, desastres naturais e festas com feriados prolongados. Cada doação equivale a quatro vidas salvas.

O atendimento do Hemose RioMar acontece de terça a quinta, das 13h às 16h, e às sextas, das 10h às 16h. O público do shopping, pode ter acesso a vários serviços como, agendamentos para doação de sangue no centro de compras e na sede do Hemose, orientações de como se tornar um doador de medula óssea.

O doador precisa estar bem de saúde, ter idade entre 16 e 69 anos, peso superior a 50 quilos, comparecer ao hemocentro bem alimentado e apresentar um documento oficial com foto. Por conta da pandemia, o candidato à doação não deve apresentar sintomas de vírus respiratório, como tosse, dor de garganta ou febre. Mais informações através dos telefones: l79l 3225-8039 e 3259-3174.

Foto Divulgação SES

Da assessoria