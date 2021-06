Itabaianinha faz monitoramento diário de profissionais e alunos durante aulas presenciais









08/06/21 - 07:04:49

Com o objetivo de dar mais segurança na volta às aulas, a prefeitura de Itabaianinha segue com investimentos diários na prevenção e combate ao coronavírus. Os profissionais da educação e os alunos são monitorados cotidianamente, bem como todas as unidades escolares passam por higienizações frequentes e funcionam com a capacidade reduzida das turmas.

Além disso, a gestão tem se empenhado para vacinar todos os profissionais e as escolas e os ônibus escolares estão equipados com álcool gel, aferição de temperatura e outros instrumentos cruciais. A gestão se mostra bastante preocupada com os protocolos de segurança e segue empenhada em evitar novas contaminações.

“Nossa gestão segue empenhada seguindo todos os protocolos à risca e fazendo com que as aulas presenciais ocorram com segurança para todos”, disse o secretário municipal de Educação, Thiago Carvalho.

Fonte e foto assessoria