MATERNIDADE ALERTA PARA CUIDADOS IMEDIATOS COM VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL









08/06/21 - 13:37:57

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, referência no atendimento às vítimas de violência sexual, registrou nos cinco primeiros meses de 2021 (janeiro a maio), 356 atendimentos a vítimas de violência sexual (casos agudos e casos crônicos). Apontam os dados estatísticos da instituição divulgados segunda-feira, 07, com base em seus relatórios de produção.

Segundo a técnica de enfermagem do serviço de atendimento às vítimas de violência sexual, Meirivânia Mendonça de Lima, durante o primeiro final de semana de junho 2021, foram registrados dois atendimentos do sexo feminino a duas menores de idade.

“É importante que a família, a comunidade, os órgãos de apoio à criança e ao adolescente em situação vulnerável (de risco) estejam unidos a favor da prevenção e proteção desses indivíduos. É preciso ficar alerta aos primeiros sinais que são expressos (gestos, palavras e mudança de comportamento) e realizem as orientações e encaminhamentos necessários a fim de garantir uma assistência integral a essas vítimas”, observa Merivânia.

Merivânia relata que o maior atendimento está entre crianças de 5 aos 11 anos de idade e que os dados revelam que essas crianças chegam tardiamente ao serviço para o atendimento (considerado caso crônico mais de 72 horas do ato).”Violência Sexual é crime, se você suspeita que algo esteja errado denuncie anonimamente através do disque 100, 180 ou no conselho tutelar mais próximo”, orientou a técnica de enfermagem.

Tipos de Violência Sexual

Os atos de violência contra crianças e adolescentes são crimes previstos no Código Penal Brasileiro e precisam ser denunciados. A violência pode ocorrer no âmbito familiar, escolar, entre amigos, na rua, etc. Saiba como definir essas ações:

Abuso Sexual – É toda ação de um maior de idade contra a população infanto-juvenil, que nessa fase de desenvolvimento emocional e intelectual, ainda não tem condições de consentir livremente tal ação.

Exploração Sexual – Consiste em usar a criança ou o adolescente como meio de satisfação sexual, através do oferecimento de dinheiro.

O Serviço de Atendimento a Vítimas de Violência Sexual, conta com uma equipe multiprofissional e qualificada composta por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais e demais membros de apoio assistencial qualificado. O atendimento funciona 24h, de domingo a domingo.

O telefone de contato para o Serviço de Atendimento a vítimas de Violência Sexual da MNSL é (79) 32258650/ 3225.8679. A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes fica localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 5.700.

Foto: Valter Sobrinho

Ascom/SES