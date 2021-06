Polêmica sobre a Copa América 2021: nunca foi COVID-19; sempre foi política!









Semana passada este colunista questionou a polêmica em torno da possibilidade de o Brasil sediar a edição da Copa América, ainda este mês, após os recuos dos países-sede Colômbia e Argentina. As críticas se relacionavam com a pandemia do novo coronavírus (COVID-19). Boa parte da “grande mídia” capitaneada pela Rede Globo de Televisão passou a condenar a Conmebol e a CBF (além evidentemente do governo de Jair Bolsonaro). Colocaram que milhares de vidas brasileiras estariam em risco com a realização do torneio.

Liderados por Galvão Bueno, apresentadores, jornalistas, comentaristas e convidados da Rede Globo começaram a se posicionar contra o evento que, justamente agora, será transmitido para todo o Brasil pelo SBT. Logo a Globo que sempre valorizou a Copa América, que está transmitindo os jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo, sem falar das competições nacionais, como o Brasileirão e a Copa do Brasil. Logo Galvão, que nesta terça (8) fará a transmissão do confronto entre a nossa seleção e o Paraguai, em Assunção, onde não parece existir COVID (SIC)…

Mas como se não bastasse essa “movimentação midiática”, após a partida internacional entre Brasil e Equador, na sexta (4), o capitão Casemiro em entrevista quis externar que há um “descontentamento” dos atletas com a participação na Copa América, inclusive incluindo a Comissão Técnica, anunciando que após o jogo desta terça o grupo fará um “manifesto público”. Um “prato cheio” para a “grande mídia” que só buscou tencionar ainda mais o ambiente para, inclusive, especular uma saída (ou substituição) do treinador Tite. “Tocaram o terror” sem nenhum pudor…

Durante todo o final de semana criou-se uma atmosfera totalmente favorável ao cancelamento da Copa América, numa politização desenfreada, mas não para desgastar a Conmebol ou a CBF, mas para buscar fragilizar politicamente o governo Bolsonaro e prejudicar a cobertura nacional pelo SBT. Comentaristas da Rede Globo chegaram a minimizar a importância de um torneio tão tradicional como é a Copa América. Chegou a ser “batizado” de ser um “torneio caça-níquel”! Consequências do fim do “monopólio da informação”…

Chegou a segunda-feira (7) e, em meio a tanto suspense, mesmo com o afastamento do presidente da CBF por problemas particulares, eis que o grupo de atletas da Seleção Brasileira, que prepara um “manifesto” para após o jogo desta terça e que em momento algum questionou a realização do torneio na Colômbia e na Argentina, agora confirma que vai participar da Copa América, ou seja, quando a troca da Comissão Técnica parecia ser algo natural, como também a convocação de outros jogadores. O “motim” perdeu força para as verbas publicitárias e para a Copa do Mundo…

Os críticos ao governo federal que perdoem este colunista, mas desde a semana passada, toda a polêmica lançada em torno da Copa América 2021 no Brasil sempre passou muito longe da COVID-19. Isso nunca foi a preocupação real! Essa coisa de que “vidas importam” é só discurso para quem silencia para competições como a Taça Libertadores, a Copa Sulamericana, a Recopa e as próprias Eliminatórias! Sempre foi política! Politizam tudo, querem a todo custo antecipar as eleições. Se alguém ficou “contaminado” com essa polêmica, esse “alguém” foi o nosso futebol…

Lembram do comentário feito por este colunista reclamando da lentidão da vacinação contra a COVID-19 pelas prefeituras municipais sergipanas, na semana passada? Pois a Revista Veja fez um levantamento nacional, até essa segunda-feira (7), comparando as taxas de vacinas utilizadas com o quantitativo recebido até agora pelo governo federal. Sergipe está na 5ª pior posição nesse processo de imunização.

Com 64,9%, Sergipe ficou na frente apenas dos Estados do Amazonas (52,6%), Acre (59%), Pará (62,4%) e Rondônia (63,9%). Na região Nordeste, por exemplo, nosso Estado encontra-se na “lanterna” do processo de imunização, ou seja, as vacinas até chegam, o governo do Estado repassa, mas as prefeituras não vacinam. Difícil…

Diante dos questionamentos que vem recebendo no município de Itabaiana sobre a necessidade de o governo do Estado instalar mais leitos de UTI contra a COVID-19, o deputado estadual Luciano Bispo (MDB) explica que tem conversado com o governador Belivaldo Chagas (PSD) neste sentido, mas entende as limitações do Poder Executivo. Luciano explica que há um problema de falta de estrutura neste sentido e aproveitou para cobrar ações mais efetivas da Prefeitura de Itabaiana no enfrentamento à pandemia.

“Quem me conhece sabe que eu não sou de ficar fazendo politicagem, ainda mais com as questões relacionadas à saúde do meu povo. Tenho o maior respeito pela vida das pessoas e não quero jamais criar uma guerra política com a Prefeitura de Itabaiana, mas nós não estamos de braços cruzados! Converso com o governador, o Estado já disponibilizou 10 leitos de UTI para a nossa cidade e a gente gostaria que viessem mais, mas há um problema estrutural”, explicou Luciano, pontuando que faz política com responsabilidade.

O deputado explicou que a instalação de leitos de UTI é algo muito complexo e que requer uma estrutura ampla, inclusive de profissionais. Agora ele cobrou mais ações da prefeitura para evitar a superlotação do Hospital Regional. “A gestão municipal abriu a cidade, liberou as atividades, mas não fiscaliza nada! E o pior: a rede deles não faz os primeiros atendimentos de quem apresenta os sintomas. Eles simplesmente mandam para o Hospital Regional que fica superlotado! Fazem os testes e mandam as pessoas para lá! Só isso!”.

Em seguida, Luciano Bispo foi ainda mais enfático nas cobranças para a Prefeitura de Itabaiana. “Todo mundo sabe do meu carinho pela cidade, que sou um apaixonado pelo meu povo, mas eu tenho meus limites, como o governo do Estado tem os limites dele! Se quer ajudar, a Prefeitura tem que colaborar, efetivamente. Isso é uma coisa séria e nós temos que ter responsabilidade! Se dependesse apenas da minha vontade, Itabaiana tinha 20 ou 30 leitos de UTI, mas isso não é tão simples como as pessoas querem passar para o povo”.

Conforme divulgado na última coluna, hoje começaremos a divulgar, nome por nome, dos beneficiados pela conduta “estranha” do Presidente da Fundação RENASCER, nomeando apadrinhados em cargos de comissão, com data retroativa, onde os mesmos já vinham recebendo por “seus trabalhos” prestados através de uma empresa terceirizada!

Coincidentemente a primeira a ter seu nome divulgado, trata-se de uma pessoa muito conhecida dessa coluna e dos órgãos de fiscalização do nosso Estado por conta de outros episódios: Crerlin Costa Lemos! Trata-se da “comadre” do presidente e aquela que está atrelada ao suprimento de fundos do órgão. Semana que vem traremos mais nomes e as “funções” desempenhadas em prol dos “interesses públicos”…

Anotem esse nome: ASTRA! Empresa “contratada” pela Fundação Renascer para a prestação de serviços! Mais uma “traquinagem” da Senhora Larissa, afilhada do presidente, que responde pelo setor de licitação e contratos, e que não para de descumprir as determinações legais a exemplo das irregularidades detectadas em recente auditoria realizada pela Secretaria da Transparência do Estado.

Nas próximas colunas traremos os detalhes dessa “contratação”, que comprovadamente demonstraremos mais um direcionamento cometido pelos responsáveis da Fundação, que trará ainda mais prejuízos, além dos que já foram detectados, para os cofres públicos! Galeguinho, galeguinho…

Diante do incidente registrado na UPA Nestor Priva, em Aracaju, o deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) fez um levantamento sobre a situação dos projetos de combate e prevenção contra incêndio e pânico no Hospital João Alves Filho e, para a sua surpresa, ainda há uma licitação em andamento, cujo pregão teve a data de disputa no mês passado, para a Saúde ainda contratar uma empresa para que esta execute este projeto preventivo.

“É algo grave, que merece atenção e que, no meu entendimento, já deveria ter ficado pronto a muito tempo. O Corpo de Bombeiros já deveria ter feito as suas vistorias e apontado essas inconsistências. Será que teremos que perder mais vidas para que a gente tenha esses projetos executados? E como estão os hospitais regionais, de Glória, Estancia, Itabaiana e Propriá? Estão preparados para enfrentar uma situação como a do Nestor Piva, em Aracaju?”, questionou o deputado.

Gerou uma movimentação muito grande nas redes sociais a participação da senadora Maria do Carmo (DEM) em inaugurações no município de Japaratuba, durante o final de semana, ao lado do ex-deputado André Moura. A filha da democrata e do ex-governador João Alves Filho (in memoriam), Ana Alves, também participou dos atos, ao lado da prefeita e esposa de André, Lara Moura.

Há muita especulação em torno de uma possível “costura política”, possivelmente com uma filiação de André ao DEM para ser o pré-candidato a senador pelo partido, no próximo ano, com o apoio de Maria do Carmo e todo o seu agrupamento. Há também a possibilidade ainda de André vir a disputar o Senado dentro da base aliada do governador Belivaldo Chagas (PSD).

Desde seus pais, Reinaldo e Lila Moura, que André tem boa relação política com o grupo ligado a João Alves Filho. O ex-deputado chegou a ser secretário de Estado do terceiro governo do “Negão”. Essa aliança política com a senadora Maria do Carmo pode também compor algum projeto político com a participação de Ana Alves. Já são “costuras” para 2022…

Nessa segunda-feira (7), o encontro do Presidente Estadual do Democratas, José Carlos Machado juntamente com a senadora Maria do Carmo, o ex-deputado estadual Luciano Nascimento e a jornalista Ana Alves. As conversas giraram em torno das eleições 2022.

“Ficamos de viabilizar uma chapa de candidatos a Deputados Estaduais e Federais e trabalharmos também para que o DEM possa participar de uma chapa majoritária, ou candidato a vice-governador ou ao senado da república”, frisou Machado.

Por fim, ele informa que até agora, não há definição do partido sobre alianças para a chapa majoritária, mas, no decorrer dos próximos meses, decidiremos o melhor para o partido. “Em nome do DEM, prometo luta e trabalho. O ACM Neto tem um discurso muito claro: ele acha que está na hora de recuperar o prestígio dos democratas, sobretudo no Nordeste”.

Essa semana, alguns ex-funcionários do antigo grupo Bomfim voltaram a protestar em frente a alguns veículos de comunicação por conta da demora do pagamento das indenizações trabalhistas que já dura oito anos. Esse é um processo que deixa mais questionamentos do que respostas.

Quase 10 anos já se passaram, diversos leilões foram realizados de patrimônios e bens das empresas e dos sócios, e até agora esses funcionários não receberam seus valores devidos. A pergunta que fica no ar é: onde está o Sindicato dos Rodoviários de Sergipe para dar suporte aos trabalhadores?

Seria interessante e oportuno que o Sindicato buscasse saber e divulgar o que já foi arrecadado, até agora, com esses leilões, que foram diversos. Desse dinheiro, quantas ações foram pagas em sua integralidade? Quantos empregados já receberam todo o valor que tinham direito? E quantos receberam apenas uma parte e o montante dos que não receberam nada até agora e que ainda pagam advogados para acompanhar todo o processo?

Há uma informação, inclusive, que em dezembro de 2014, o grupo empresarial chegou a apresentar à Justiça do Trabalho, uma proposta de aquisição assinada pela Havan, no valor de R$ 18 milhões, de uma área na avenida Tancredo Neves, na saída de Aracaju, pertencente à Bonfim Tour Locações LTDA. No entanto, mesmo com a garantia da compra da área, a Justiça não autorizou a negociação.

Essa mesma área foi adquirida em leilão por um empresário sergipano, no valor de pouco mais de R$ 6 milhões em um dos leilões realizados pelo TRT, para mais tarde ser vendida à mesma HAVAN, que construiu uma de suas lojas no local. Só nessa negociação frustrada, cerca de R$ 12 milhões deixaram de entrar nas contas da justiça para pagamento das indenizações. Mas será que o Sindicato não tinha conhecimento disso? Ou até permitiu calado que esse prejuízo acontecesse para os trabalhadores?

É preciso que essa entidade, voltada à defesa dos trabalhadores, tome uma posição e comece a agir em defesa da categoria, ou só porque eles estão desempregados, passando fome e não podem contribuir com o sindicato, é que estão sendo preteridos?

Independentemente de estarem na ativa ou não, todos são pais e mães de família, tem obrigações a cumprir, precisam se alimentar e pagar suas contas. O que se sabe é que muitos bens foram a leilão e vendidos, valores foram arrecadados, mas parece que o Sindicato não tem essa pauta como uma prioridade da sua atuação.

A deputada estadual Janier Mota (PL) anuncia nesta segunda-feira (7), através de suas redes sociais, que está protocolando na Assembleia Legislativa de Sergipe uma indicação junto ao governo do Estado no sentido que seja criado um Centro Integral de Autismo no Hospital da Criança.

A ideia da parlamentar estadual, que é presidente da Comissão de Saúde da Alese, é que esse Centro Integral seja inaugurado ainda este ano, funcionando nas instalações da antiga Maternidade Hildete Falcão.

“Ainda propus que o Centro de Autismo seja composto por equipe multidisciplinar de profissionais da saúde, a exemplo de psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos e neuropediatras, conforme prevê a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”, comentou a deputada.

Por fim, Janier Mota ainda explica que a assistência de uma equipe multidisciplinar é extremamente necessária para uma pessoa com autismo, pois este transtorno envolve várias alterações no desenvolvimento neurológico, resultando na dificuldade de socialização e de comunicação. “Diante deste quadro, o time multiprofissional tem a nobre missão de alcançar a evolução progressiva da qualidade de vida dos pacientes”, completou.

Um político experiente, muito ligado ao agrupamento do governador Belivaldo Chagas, em conversa com este colunista praticamente descartou uma candidatura do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) para governador em 2022. “Edvaldo tem uma dificuldade enorme de cumprir com os acordos. Fez isso outras vezes e, infelizmente, vem repetindo agora”.

O político ainda sinalizou que há um favoritismo para o candidato a governador ser o deputado federal Fábio Mitidieri (PSD) ou o conselheiro do Tribunal de Contas, Ulices Andrade. “A diferença deles dois (Fábio e Ulices) para Edvaldo é que ambos têm liderança política caso se predisponham a disputar. Edvaldo não cumpre e não tem grupo. Aí complica para ele”, avalia.

O Ministério Público, o Deotap e demais órgãos de controle e fiscalização precisam, urgentemente, intervir nas barbáries praticadas por integrantes do município, visando, única e exclusivamente, seus interesses particulares! Servidores do município e “aliados” políticos já revelam decepção com algumas condutas da gestão!

Alguns servidores chegam a confessar que eram felizes e não sabiam! Informações estão chegando e serão analisadas. Existem rumores que órgãos competentes já estariam sendo acionados para que as providências sejam tomadas no sentido de punir aqueles que colocam seus interesses pessoais acima dos interesse públicos!

O senador Alessandro Vieira (Cidadania) realizou visita ao Hospital Nestor Piva, em Aracaju. O senador estava acompanhado do vereador Ricardo Marques, e juntos conversaram com profissionais da saúde, da administração do hospital e com os cidadãos atendidos na unidade. O hospital é um setor importante da saúde pública de Aracaju e sofreu um grave incêndio na ala Covid-19, com cinco vítimas fatais.

O requerimento do senador Alessandro Vieira solicitando todos os documentos a respeito do incêndio foi aprovado na CPI da Pandemia, na última terça-feira (01). “A CPI da Pandemia no Senado vai receber toda a documentação referente ao contrato de gestão do Hospital Nestor Piva, à obra que foi feita, instalação elétrica e apuração de eventual falha ou crime no tocante ao incêndio, visto que o investimento dos leitos dessa ala tiveram recursos federais. Vamos aguardar essas informações técnicas e a partir daí tomar providências de responsabilização”, avalia Alessandro.

Durante a visita ao Hospital Nestor Piva, o senador Alessandro Vieira se comprometeu a colaborar com a recuperação da unidade de saúde. “O mais importante no primeiro momento é atender as pessoas, garantir a preservação da saúde, respeitando os recursos públicos. Assumi o compromisso de colaborar para que os serviços sejam recuperados plenamente e ampliados para especialidades ainda não ofertadas”, destaca.

De acordo com o senador Alessandro Vieira, a CPI da Pandemia no Senado Federal já recebeu várias documentações referentes ao combate à Covid-19 em Sergipe. “Estamos aguardando a decisão do Supremo Tribunal Federal, sobre a possibilidade ou não de ouvir governadores e prefeitos, mas de toda forma, ao final dos trabalhos da CPI, todos os sergipanos terão a clareza de que forma foi utilizado e está sendo utilizado os recursos para o combate à Covid-19 em nosso Estado”.

A reclamação na cidade é que o Procurador do município “manda” mais que o prefeito! Um servidor do município, em nome de diversos outros insatisfeitos, juntamente com uma liderança política decepcionada com a falta de cumprimento dos acordos firmados, confessaram que o povo de Arauá, está insatisfeito com o atual gestor!

A coluna até entende e respeita a relação de amizade e confiança do prefeito com o procurador, mas isso não lhe dá o direito de permitir que as ações, decisões e destinos do município sejam conduzidos por alguém que não foi votado nas urnas. Isso é inadmissível! Não dá para confundir as coisas…

O setor de Inovação e Tecnologia comemora sanção do presidente Jair Bolsonaro ao Marco Legal das Startups. A nova lei melhora o ambiente de negócios para essas empresas. Protocolado pelo deputado Laércio Oliveira (PP) em 2012, o projeto conhecido como “PL da Sociedade Anônima Simplificada” foi absorvido pela nova legislação e promoveu uma mudança significativa na composição das empresas de pequeno e médio porte.

A Lei Complementar 182 — chamada “Marco Legal das Startups” —altera a Lei 6.404 (das sociedades por ações), incorporando a ela uma série de medidas que prometem facilitar a vida do empreendedor brasileiro.

“Até então, a gente não tinha nenhuma norma que definia o que era uma startup. Agora outras regulamentações devem vir de Estados e municípios”, afirmou Laércio. “É uma revolução. Agora as sociedades limitadas podem entrar no mercado de capitais migrando para o regime simplificado. Estudamos as leis mais modernas da América Latina e Europa para chegarmos nessa proposta”, explicou a Revista Carta Capital o advogado Walfrido Warde, um dos criadores do projeto de lei apresentado pelo deputado Laércio.

Basicamente, sociedades anônimas de capital aberto, fechado e as startups, a partir de agora, terão licença para simplificar o regime e a composição societária, podendo, entre outras, contar com apenas um diretor. Além disso, a nova lei elimina a obrigações de publicações dos balanços — o que pode reduzir os gastos em até 100 mil reais ao ano — e libera a distribuição de dividendos de maneira desproporcional. A proposta, que aguarda regulamentação da Comissão de Valores Imobiliários.

O vereador Anderson de Tuca realizou a Corrente do Bem Amigos de Anderson de Tuca. A campanha faz alusão a lei de sua autoria nº 150/2019, que institui o Junho Vermelho mês de conscientização e incentivo de doação de sangue no calendário de comemorações e eventos no município de Aracaju. O vereador agradeceu a todos que estiveram presentes e pediu que mais pessoas façam sua parte, levem amigos e conhecidos para também fazer esse ato de amor ao próximo.

O estado de Sergipe foi escolhido como piloto para o projeto de averbação do Conselho Federal de Farmácia (CFF). Com o objetivo de ter um cadastro único com as especializações de todos os farmacêuticos do país, o novo sistema será disponibilizado pelo Conselho Regional de Farmácia de Sergipe (CRF/SE) durante o mês de junho para sua avaliação e melhorias. Para tal, dois membros da Comissão de Ensino do Conselho Federal de Farmácia (Comensino/CFF) estão no CRF/SE apresentando o sistema e seu funcionamento aos servidores da Casa.

Além do tamanho do Estado, a escolha por Sergipe se deu por outros fundamentos. “Além da predisposição da conselheira federal, Fátima Aragão, e do presidente do CRF/SE, Marcos Rios, em receber o projeto piloto; Sergipe tem uma demanda menor. Já que é um projeto piloto, teríamos que estar testando um local com a quantidade menor de colegas, para depois partir para o restante do Brasil”, disse um dos idealizadores do projeto e membro da Comensino/CFF, o farmacêutico Jairo Sotero.

