POLÍCIA MILITAR PRENDE HOMEM POR TRÁFICO DE DROGAS EM ARACAJU









08/06/21 - 10:54:40

Policiais militares do Batalhão de Radiopatrulha (BPRp) efetuaram, na noite de segunda-feira (7), no bairro Siqueira Campos, em Aracaju, a prisão de Paulo Sérgio Góes dos Santos. Ele foi flagrado com 76 pinos de cocaína, um tablete de maconha pesando e duas balanças de precisão.

Os militares do BPRp realizavam rondas pelo bairro Siqueira Campos, quando avistaram, na rua Alagoas, um indivíduo que, ao notar a presença policial, tentou fugir, mas foi interceptado.

O suspeito, que já havia sido preso em 23 de maio de 2020, foi conduzido com todo o material apreendido para a Central de Flagrantes, onde todas as demais medidas legais foram adotadas.

Fonte e foto SSP