PREFEITURA DE ROSÁRIO DO CATETE INICIA VACINAÇÃO DE PESSOAS COM 50 ANOS









08/06/21 - 11:53:07

As pessoas com 50 anos de idade, que não apresentam comorbidades, começaram a receber a vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19) na tarde da última segunda-feira (7). A vacinação ocorre de segunda a quinta-feira, das 14h às 16h, na sede da Secretaria de Saúde de Rosário do Catete, na Praça Dr. Clodoaldo Passos, s/nº, no Centro da cidade.

O agendamento também começou na segunda-feira (7) e será realizado nos mesmos dias da vacinação e no mesmo local, porém das 8h às 12h. Além das pessoas sem comorbidades, a Secretaria de Saúde segue a vacinação das pessoas com comorbidades com idade superior a 18 anos, além dos profissionais da educação, da saúde e da segurança pública; pessoas com síndrome de down e autistas. Até o momento, cerca de 3 mil doses da vacina (primeira e segunda doses) já foram aplicadas em Rosário do Catete.

A secretária municipal de Saúde, Glícia Carine Araújo Fontes, destacou o avanço da vacinação em Rosário do Catete. “Nosso compromisso é o mesmo desde o início da vacinação. Criamos um calendário e realizamos busca ativa para vacinar aquelas pessoas, que por algum motivo não conseguiram comparecer ao local de vacinação. Claro, dentro dos critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde. À medida que as vacinas chegam, ampliamos um novo público, como agora, que iniciamos a vacinação do público sem comorbidades a partir de 50 anos”, destacou a secretária.

Se você integra o grupo prioritário, compareça munido de documento de identificação, cartão de vacinação, cartão do Sistema Único de Saúde e relatório médico para os casos de pacientes com comorbidades.

Por Keizer Santos