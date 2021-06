Prefeitura define artistas que vão se apresentar no Forró Caju em Casa 2021









As 82 atrações sergipanas que vão se apresentar ao longo dos 14 dias de Forró Caju em Casa, neste ano, já estão definidas. A Prefeitura de Aracaju, por intermédio da Fundação Cultural Cidade de Aracaju (Funcaju), divulgou, na edição do Diário Oficial do Município desta segunda-feira (7), o resultado definitivo com os classificados no edital do Forró Caju.

As atrações estão organizadas em listas com trios pé de serra e bandas com vertentes do forró, arrocha e piseiro. No dia 1° de junho a Funcaju havia divulgado o resultado preliminar do edital, abrindo prazo legal para que artistas apresentassem recursos. Ao todo, 21 recursos foram submetidos à Comissão de Seleção e Jurídico da Funcaju, mas apenas três foram deferidos.

A seleção dos artistas seguiu critérios de pontuação que levaram em conta a excelência artística, com escala de 0 a 60 pontos, e portfólio, com escala de 0 a 40 pontos. A próxima etapa da organização do Forró Caju em Casa é a gravação das apresentações e preparação de todo o material para exibição nos canais de transmissão do evento.

O evento

O Forró Caju em Casa 2021 registrou recorde de inscrições nesse formato digital. Ao todo, a Funcaju recebeu 343 inscrições de artistas de diversos gêneros. O evento será realizado entre 17 e 30 de junho, marcando o retorno do Fórum do Forró (dias 17 e 18), e com transmissão diária das apresentações musicais (entre 19 e 30 de junho), sempre pelo canal do Youtube da Prefeitura de Aracaju.

Confira as atrações classificadas:

Forró Pé De Serra

Mimi do Acordeon

Luiz Paulo

Scurinho Zabumbada

Trio Ave Rara

Caçula do Forró

Trio Itapoã

Joseane Dyjosa

Robson Do Rojão

Luiz Rodrigues E Retalhos Nordestinos

Sena

Edinho Do Acordeon

Trio Vassoral

Trio Ararão Do Nordeste

Pé Quente Do Forró

Missinho Do Acordeon

Marcos Paulo

Forró Da Intimidade

Jailson Do Acordeon

Bobinhos Do Forró

Trio Xodó Da Vila

Trio Chamego Bom!

Soelton Cobra E Trio Miaba

Ravengar Do Acordeon

Os Manos Do Forró

Grilo Do Forró

Dede Do Acordeon

Trio Piauí

Trio Cacimba Nova

Gilvan Do Rojão

Pavio Do Forró

Trio Ceará Do Acordeon

O Trio Voz De Ouro

Luiz Fontineli

Fecho De Lenha

Trio Fala Sério

Ivanildo Do Acordeon E Trio Cristalino

Aurelino – O Bom Do Forro

Trio Século Xx

Trio Capitães Do Forró

Forró Pé De Serra Siri Na Lata

Total: 40 classificados

Bandas

Danielzinho O Caceteiro Do Forró

João Da Passarada

Erivaldo de Carira

Thais Nogueira

Glaubert Do Acordeon

Banda Xotebaião

Forró Os Pé De Cana

Forró Maturi

Antônio Du Aracaju

Jeanny Linss E Dede Brasil

Cobra Verde

Xande e Nanda

Forró Balança Eu

Banda Zuerões Do Forró

Valtinho Do Acordeon

Lourinho Do Acordeon

Os Três Muleques do Forró

Bob Lelis

Zé Tramela

Chiquinho Do Além Mar

Correia Dos Oito Baixos

Joba Ralacoxa

Pedro Luan

Forró Trem Baum

Marcos Giva

Valter Nogueira

Virginia Fontes

Banda Estação da Luz

Naurea

Banda As Patricinhas Do Forró

Forró Seu Bina

Kilodoinhame

Total: 32 classificados



Arrocha/Piseiro

Luanzinho Moraes

Antônio O Clone

Zanny A Musa

Wellington Gordinho

Kayllan Alves

Lucas Aragão

Wendel Safadão

Liene Show

Klebynho Leone

Os Faranis

Total: 10 classificados